Video: Keď som zaútočila, prišli chyby, hľadala Cibulková príčiny prehry v osemfinále US Open

NEW YORK 4. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa rozlúčila so záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open v osemfinále a nezopakovala štvrťfinálovú účasť z nedávneho Wimbledonu.

Cibulková nasadená ako dvadsiata deviata podľahla hladko 1:6, 3:6 domácej Madison Keysovej (14.), ktorá naďalej kráča za obhajobou finálovej účasti spred roka.

"Nevedela som sa dostať k mojej hre. Nebola som vo svojej zóne. Bolo to nanešťastie iné ako v predchádzajúcich zápasoch," skonštatovala Dominika Cibulková na tlačovej konferencii po stretnutí, ktorá sa objavila na webe usopen.org.





Jedným zo zlomových momentov bol druhý gem prvého setu, v ktorom Slovenka svoje podanie stratila po viac ako 15 minút trvajúcej hre. Ponúkla v nej Keysovej päť brejkbalov, posledný z nich Američanka využila.

Počas zápasu sa stále snažila byť aktívnejšou hráčkou, no na rozdiel od predchádzajúcich stretnutí na turnaji, jej súperka odpovedala ešte utočnejšou hrou. Cibulková proti agresívne hrajúcej Keysovej výrazne zaostala vo víťazných úderoch (7-25), na esá to bolo 0-6.

Vo výmenách sa necítila komfortne

Za nepriaznivého stavu 0:2 na začiatku druhého setu sa Cibulkovej podarilo jediný raz v zápase prelomiť podanie súperky. Naskytla sa šanca na obrat, no sebavedomá Keysová kontrovala štyrmi víťaznými hrami a ukončila stretnutie.





"Stále to nebolo to, čo som chcela a pokúšala sa urobiť. Vždy keď som cítila šancu a zaútočila som, prišli chyby, lebo som sa ponáhľala. V iných momentoch som cítila, že som mohla vo výmene urobiť viac," podotkla Cibulková. "Pre mňa je stále náročné hrať proti súperkám ako je Keysová. Ťažko sa dostávam do rytmu a nehrám svoj najlepší tenis."

Výrazný rozdiel bol aj v bodoch získaných po prvom podaní. Kým Američanka po ňom vybojovala 83% bodov, Slovenka iba 49%.

"Neviem, či to bolo iba o podaní. Chcela som začať zozadu a potom, keď som videla, že to neprináša želaný výsledok, musela som niečo zmeniť. Tak som jej prelomila servis, že som začala hrať viac v kurte. Celkovo som sa však vo výmenách necítila komfortne. Nebola som vo svojej zóne. Bolo to nanešťastie iné ako v predchádzajúcich zápasoch," uviedla Cibulková.

Štvrťfinále Wimbledonu jej dodalo energiu

Napriek rýchlej rozlúčke v osemfinále dosiahla Cibulková v tejto sezóne na Wimbledone a US Open kvalitné výsledky, keď na oboch turnajoch GS postúpila do druhého týždňa.

D. Cibulková na US Open 2018 1. kolo: Arantxa Rusová (Hol.) 2. kolo: Chsieh Su-wej (Taiw.) 3. kolo: Angelique Kerberová (Nem.-4) osemfinále: Madison Keysová (USA-14)

"Štvrťfinále v Londýne mi dodalo veľa sebadôvery a mnoho energie. Prestávka, ktorú som pre zranenie mala po Wimbledone, prišla v nešťastný moment. No osemfinále na tomto turnaji je stále skvelý výsledok. Víťazstvo nad Kerberovou bolo pre mňa skutočné veľké, pretože som vyskúšala na kurte niečo nové a fungovalo to. Rovnako ma povzbudil triumf nad Chsieh Su-wej. Takže osemfinále hodnotím určite pozitívne. Samozrejme chcela som ísť ďalej a využiť šancu. V tejto pozícii som už bola a viem, čo treba robiť, ak chcem postúpiť ďalej. Nanešťastie som hrala proti Keysovej a nebola som schopná dostať sa k mojej hre," dodala Cibulková k uplynulým dvom grandslamovým vystúpeniam.

Na záver tlačovej konferencie sa vyjadrila staronová slovenská jednotka (po US Open by sa mala posunúť z 35. miesta do najlepšej tridsiatky rebríčka) k svojmu programu v najbližších týždňoch na ázijskom kontinente. "Mala by som štartovať v Tokiu, Wu-chane a Pekingu. Som v takej fáze kariéry, že potrebujem byť skutočne motivovaná na každý turnaj. Plán je ísť do Tokia, uvidíme. Musím byť znova plná energie, ako keď som prišla sem do New Yorku."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !