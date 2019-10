Video: Kancelárka Merkelová dostala opäť triašku, problémy mala už na ceremoniáli so Zelenským

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dostala vo štvrtok počas ceremónie v Berlíne opäť triašku. Stalo sa tak ráno v zámku Bellevue, keď stála vedľa prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera počas menovania novej ministerky spravodlivosti Christine Lambrechtovej. Kancelárke ponúkli pohár vody, ktorý však odmietla.

Keď prišla o pol hodinu neskôr do parlamentu, vyzerala byť už v poriadku. Merkelová by mala neskôr vo štvrtok vyraziť do Japonska na summit lídrov krajín G20. Jej hovorca Steffen Seibert povedal, že "všetko pokračuje podľa plánov. Kancelárka sa má dobre".

Minulý utorok sa Merkelová začala triasť na celom tele, keď stála v Berlíne vonku v horúcom počasí po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Následne uviedla, že sa jej polepšilo, keď vypila tri poháre vody, ktoré "zjavne potrebovala".

Horúčavy pokračujú v Nemecku aj tento týždeň. Šesťdesiatštyriročná Merkelová je nemeckou kancelárkou od roku 2005.





