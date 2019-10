Video: Juventus v Amsterdame trpel, vďaka Cristianovi Ronaldovi má bližšie k semifinále

AMSTERDAM 11. apríla (WebNoviny.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po nedávnom zranení stehenného svalu stihol včas zotaviť a v stredajšom úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov 2018/2019 na ihrisku Ajaxu Amsterdam pomohol Juventusu Turín dosiahnuť pred budúcotýždňovou odvetou priaznivý výsledok 1:1.

Už 34-ročný útočník si krátko pred polčasovou prestávkou nabehol na center krajana Joaa Cancela a "rybičkou" si zgustol na gólovej hlavičke. Remízu zariadil v úvodných sekundách druhého polčasu po peknej individuálnej akcii Brazílčan David Neres.

CR7 je ako predátor

Tím mladíkov z holandskej metropoly v osemfinále ukončil vyše 1000-dňovú nadvládu španielskeho Realu Madrid na európskom futbalovom tróne. A kvalitu ukázal aj proti talianskemu gigantovi z Turína.

"Naše mužstvo má veľký potenciál. Cristiano Ronaldo je v šestnástke ako predátor, opäť sme to mohli vidieť. Vždy si počká na voľný priestor a potom sa znenazdajky objaví medzi dvomi obrancami," uviedol podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA) stopér Ajaxu Matthijs de Ligt.

"Ronaldo opäť ukázal, že je na inej úrovní ako ostatní futbalisti. Pohyb a cit pre načasovanie sú uňho skrátka odlišné než u ostatných hráčov," poznamenal tréner turínskej "starej dámy" Massimiliano Allegri.

Na margo priebehu stretnutia ďalej dodal: "Ajax má veľkú kvalitu a jeho hráči dobre kontrolujú loptu. Dokonca aj vtedy, keď majú málo miesta. Myslím si, že sme ich dobre držali na uzde a vo chvíľach, keď sme v strede poľa získali loptu, sme boli lepší. Inkasovaný gól nás zaskočil a potom sme trochu trpeli, ale dosiahli sme pozitívny výsledok."

Proti sebe hrali už 13-krát

Kouč hostí mal pred stredajším duelom obmedzené pole pôsobnosti, najmä v zložení defenzívnej formácie, keďže mimo boli Andrea Barzagli, Martín Cáceres a aj skúsený stopér Giorgio Chiellini.

"Daniele Rugani odohral v strede obrany vydarený zápas, ale oňho som sa nebál, pretože je to dobrý zadák. Trochu ešte musí zlepšiť rozohrávku, ale v defenzívnych činnostiach bol dnes perfektný," pochválil Allegri 24-ročného Ruganiho, ktorý na stopérskom poste nahradil spomenutého Chielliniho.

Ajax Amsterdam a Juventus Turín na európskej pohárovej scéne stáli proti sebe doteraz 13-krát, taliansky zástupca naďalej vedie v počte víťazstiev 6:2. Tieto značky súperili aj vo dvoch finálových dueloch kontinentálneho pohára číslo jeden.

Ajax je kvalitné mužstvo

V sezóne 1972/1973 zvíťazilo holandské mužstvo vo finále Európskeho pohára majstrov v Belehrade nad "Juve" 1:0. Turínsky klub sa Ajaxu revanšoval o 23 rokov neskôr - vo finále LM 1995/1996 v Ríme po remíze 1:1 v riadnom hracom čase vyhral až po strelách zo značky pokutového kopu (4:2).

Juventus v minulosti postúpil v šiestich zo siedmich prípadov, keď v úvodnom dueli konfrontácie uhral remízu 1:1 - vrátane štvrťfinále Európskeho pohára majstrov (predchodca dnešnej LM, pozn.) 1977/1978 práve proti Ajaxu Amsterdam.

"Hrali sme dobre, ale aj Ajax je kvalitné mužstvo. Pred nami je ešte domáca odveta a ak v nej vyhráme, postúpime do semifinále. Protivník hneď po prestávke vyrovnal na 1:1, čím sme sa trochu dostali do problémov. Nakoniec sme to však zvládli a do druhého zápasu nastúpime opäť sebavedomí," uviedol uruguajský záložník Rodrigo Bentancur, ktorý musel podľa slov Massimiliana Allegriho v zápase ustrážiť "mozog" amsterdamského tímu Frenkieho de Jonga.





