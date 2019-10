Video: Jokič režíroval triumf Nuggets, v zápase s New Yorkom rozhodla jeho prihrávka „naslepo“

TORONTO 2. januára (WebNoviny.sk) - Nikola Jokič režíroval víťazstvo basketbalistov Denveru nad hráčmi New Yorku 115:108 v prvý deň nového roka v NBA 2018/2019. Srbský pivot sa blysol triple-doublom s 19 bodmi, 14 doskokmi a 15 asistenciami, pričom najmä tá posledná stála za to.

Štyridsať sekúnd pred koncom riadneho hracieho času za stavu 111:105 Jokič adresoval prihrávku Malikovi Beasleymu pod kôš tak, že sa díval úplne iným smerom. Nebránený Beasley svoj pokus premenil a definitívne spečatil triumf Nuggets.

Tretie triple-double v sezóne

Skvelý Jokič si na konci zápasu vypočul od publika v Pepsi Center skandovanie "MVP, MVP". "Nie tak zhurta, idem krôčik po krôčiku," reagoval 23-ročný a 213 cm vysoký Srb po treťom triple-double v tejto sezóne.

Hráči Denveru sú s bilanciou 24 víťazstiev - 11 prehier na čele západnej konferencie NBA. So súpermi z New Yorku doma neprehrali od 8. novembra 2006.

Tréner Michael Malone napriek víťazstvu nad predposledným tímom na východe nebol spokojný s predvedeným výkonom svojho tímu. "Nebola to naša ´áčková´ hra, ale našli sme spôsob ako vyhrať. Radšej sa poučiť zo škaredého víťazstva ako z ťažkej prehry," uviedol Malone

Lillard "úradoval" v Sacramente

Až predĺženie potrebovali hráči Portlandu na víťazstvo v Sacramente (113:108 pp). V riadnom hracom čase sa zápas skončil 103:103, keď zaúradoval Damian Lillard. Najprv 15,5 s pred koncom sa "dvojkou" postaral o vyrovnanie a v extrapäťminútovke 5 bodmi strhol víťazstvu na stranu favorita.

"Vo váčšine druhého polčasu nás súper herne prevýšil. V takom prípade zostáva len zomknúť sa všetci do jedného a bojovať. Zvládli sme to výborne," konštatoval 25-bodový Damian Lillard. Výborný výkon v drese víťazného tímu podal aj bosniansky pivot Jusuf Nurkic s 24 bodmi a 23 doskokmi.

"Podaril sa nám ´comeback´ do zápasu, s ktorým som veľmi spokojný. Na to sme potrebovali dobré výkony na oboch stranách palubovky a to sa aj stalo," pochválil svoj tím tréner Portlandu Terry Stotts.

Sumáre NBA utorok: Toronto - Utah 122:116 (26:24, 25:29, 44:32, 27:31 Najviac bodov: Leonard 45, Siakam 28 (10 doskokov), Powell 14 - Crowder 30 (5 trojok), Favors 21, D. Mitchell 19 Milwaukee - Detroit 121:98 (35:27, 33:25, 24:21, 29:25) Najviac bodov: Lopez 25 (7 trojok), Middleton 22, Bledsoe 18 - Griffin 29 (4 trojky), R. Jackson 19, Drummond 15 Denver - New York 115:108 (28:32, 27:24, 27:28, 33:24) Najviac bodov: Beasley 23 (5 trojok), Jokič 19 (14 doskokov, 15 asistencií), Millsap 16 - Kornet 19, Knox 18, Kanter 17 (12 doskokov) Sacramento - Portland 108:113 po predĺž. (25:26, 25:38, 27:19, 26:20 - 5:10) Najviac bodov: Hield 27 (5 trojok), Bogdan Bogdanovič 19, Bjelica 14 (16 doskokov) - Lillard 25, Nurkič 24 (23 doskokov), Seth Curry 18 (4 trojky) Los Angeles Clippers - Philadelphia 113:119 (28:41, 30:35, 30:25, 25:18) Najviac bodov: L. Williams 22, Gallinari a T. Harris po 21, Harrell 20 (10 doskokov) - Embiid 28 (19 doskokov), Redick 18 (4 trojky), Butler 16

