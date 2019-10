Video: Japonská sonda Hajabusa 2 znovu pristála na asteroide Ryugu a zozbierala vzorky

11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Japonská sonda Hajabusa 2 vo štvrtok absolvovala druhé pristátie na asteroide Ryugu. Informovala o tom japonská národná vesmírna agentúra JAXA s tým, že dáta, ktoré im sonda odoslala, naznačujú, že úspešne pristála a zozbierala vzorky, ktoré by mohli poskytnúť informácie o pôvode slnečnej sústavy a vzniku života na Zemi.

Vzorky môžu priniesť cenné dáta

Hajabusa 2 ešte v apríli na asteroid vyslala medenú nárazovú hlavicu, ktorá pre ňu vytvorila kráter na pristátie. Vo štvrtok mala sonda podľa plánu pristáť v tomto kráteri a zozbierať vzorky spod povrchu asteroidu, ktoré by podľa vedcov mohli priniesť cennejšie dáta.

JAXA následne informovala, že podľa získaných údajov Hajabusa 2 úspešne pristála a po zozbieraní vzoriek zas vystúpala na svoju predchádzajúcu pozíciu nad asteroidom.

Hajabusa 2 je pritom prvou sondou, ktorá úspešne zozbierala vzorky z asteroidu. Podobnú misiu na inom asteroide plánuje aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).





"Bol to úspech, veľký úspech. Podarili sa nám všetky plánované procedúry," konštatoval na rannej tlačovej konferencii s nadšením projektový manažér Hajabusy 2 z JAXA Takaši Kubota.

Nasala materiál spod povrchu

Sonda začala k asteroidu postupne klesať v stredu a vo finálnej fáze sa vznášala len 30 metrov nad ním. Následne rýchlo našla miesto na pristátie, ktoré však trvalo len pár sekúnd. Počas neho sonda k povrchu vysunula zariadenie na zber vzoriek, vystrelila projektil, ktorý narušil povrch a nasala materiál.

Podľa Kubotu bol tento proces náročný, pretože hrozilo, že úlomky sondu zasiahnu. "Všetko šlo perfektne, viac ako perfektne - akoby nám Hajabusa čítala myšlienky," uzavrel. Neskôr chcú vedci poslať sondu, aby zo vzduchu preskúmala miesto pristátia.





Ryugu má v priemere 900 metrov a od Zeme je vzdialený približne 300 miliónov kilometrov. Hajabusa 2 k nemu dorazila v júni 2018 po triapolročnej ceste zo Zeme.





V septembri 2018 na asteroid vypustila dve robotické zariadenia Minerva II-1, v októbri zase prieskumný modul Mascot. Koncom roka 2019 by sa mala podľa plánu spolu so vzorkami vydať na let naspäť na Zem.





