Video: Izraelská sonda Berešit sa krátko pred pristátím zrútila na povrch Mesiaca

JEHUD 12. apríla (WebNoviny.sk) - Izraelská sonda Berešit sa vo štvrtok krátko pred pristátím na Mesiaci zrútila na jeho povrch. Zariadenie počas poslednej fázy pristávania stratilo kontakt s riadiacim strediskom. Misiu, ktorá bola pokusom o prvé pristátie na Mesiaci financované zo súkromných zdrojov, neskôr vyhlásili za neúspešnú.

Sonde sa vypol motor

Sonda Berešit, veľká ako práčka, bola spoločným projektom neziskovej spoločnosti SpaceIL a štátnej spoločnosti Israel Aerospace Industries (IAI). "Určite sme sa zrútili na povrch Mesiaca," potvrdil Opher Doron z IAI s tým, že krátko pred pristátím sa Berešit vypol motor.

Vedci sa stále pokúšajú zistiť, prečo sa tak stalo. Kúsky sondy sú podľa Dorona popadané na plánovanom mieste pristátia. Ako však dodal, misia aj napriek tomu bola "úžasným úspechom", pretože úspešne dosiahli Mesiac a dostali sa veľmi blízko k pristátiu.

Pristávanie sondy naživo vysielala izraelská televízia a prizerali sa mu aj premiér Benjamin Netanjahu či prezident Reuven Rivlin, ktorý v jeho oficiálnom sídle pri tejto príležitosti hostil desiatky detí.





"Vyskúšame to znova. Dosiahli sme Mesiac, ale chceme na ňom pristáť pohodlnejšie, a to je na inokedy," vyjadril sa Netanjahu. "Sme plní obdivu k týmto úžasným ľuďom, ktorí doviedli túto sondu na Mesiac. Pravda, nebolo to ako sme dúfali, ale nakoniec uspejeme," povedal zase prezident.

V kapsule mala Bibliu aj fotografiu astronauta

Berešit niesla malý laserový retroreflektor z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý mal merať magnetické polia telesa a poskytnúť aj informácie o mesačnom železnom jadre.





Tiež mal časovú kapsulu, v ktorej sa nachádzala Biblia, izraelské kultúrne symboly či fotografia známeho izraelského astronauta Ilana Ramona, ktorý zomrel v roku 2003 pri havárii raketoplánu Columbia.





Sondu vyniesla do vesmíru raketa Falcon 9, ktorá s ňou vzlietla vo februári z Floridy. Pristáť mala neďaleko miest, kde svojho času pristáli americké misie Apollo.





Izrael sa usiloval stať štvrtou krajinou, ktorej sa podarí pristáť na Mesiaci. Doteraz zaznamenali takýto úspech Rusko, Spojené štáty a Čína.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !