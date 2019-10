Video: Isner vďaka tajbrejkom dokráčal do finále v Miami, Federera čaká rekordný boj o titul na ATP

MIAMI 30. marca (WebNoviny.sk) - Švajčiar Roger Federer bude súperom amerického tenistu Johna Isnera vo finále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 Miami Open presented by Itaú v americkom Miami. Obaja si v semifinále poradili s kanadskými tínedžermi.

Obhajca titulu Isner nasadený ako siedmy zdolal 18-ročného kvalifikanta Félixa Augera-Aliassima vo dvoch tajbrejkoch za 114 minút 7:6 (3), 7:6 (4). Turnajová štvorka Federer si poradila s 19-ročným Denisom Shapovalovom (20.) za 73 minút 6:2, 6:4.

Isner nemyslí na obhajobu bodov

Tridsaťtriročný Isner dokráčal do finále vďaka neuveriteľnej schopnosti využívať tajbrejky. Skrátené koncovky setov hral v každom z piatich zápasov na ceste do finále a vyhral všetkých deväť. V semifinále proti Augerovi-Aliassimovi zahral 21 es a vyhral 75% bodov rozohraných po prvom podaní do kurtu. Do finále postúpil bez straty setu, zabojuje o 15. singlový titul v kariére.

Miami - dvojhra - semifinále John Isner (USA-7) - Félix Auger-Aliassime (Kan.) 7:6 (3), 7:6 (4) Roger Federer (Švaj.-4) - Denis Shapovalov (Kan.-20) 6:2, 6:4

"Príliš som si neveril, že by som mohol znova uspieť. Môj titul spred roka je jediný svojho druhu v celej kariére. Teraz som však už len jeden zápas od rovnakého úspechu. Nemyslím na obhajobu bodov, nemám z toho stres. Chcem si to užiť," uviedol John Isner na oficiálnom webe ATP World Tour.

Shapovalov sa poučí zo zápasu

Trojnásobný miestny šampión Federer si zahrá po piaty raz v miamskom finále a celkovo sa predstaví po päťdesiaty raz v rozhodujúcom zápase o titul na niektorom z podujatí prestížnej série ATP Masters 1000. Je to rekordný zápis, Španiel Rafael Nadal ich má na konte 49. Na takomto type turnaja má Federer šancu na 28. celkový triumf (bilancia 27-22). Celkovo zabojuje o 101. titul na profiokruhu v kariére.

"Myslím si, že som hral veľmi dobre. Zápas som si užíval. Musel som hrať dobre, lebo keby som prenechal iniciatívu Denisovi, dostal by sa do herného rytmu a mňa do ťažkých situácií. V tom je silný," povedal Roger Federer.

"Je to takmer nereálne, že som si vôbec mohol zahrať proti Rogerovi. Samozrejme, koncentroval som sa na seba, ale nebolo to dobré. On hral excelentne, ja sa z tohto zápasu poučím a pôjdem ďalej," podotkol uznanlivo Shapovalov.





