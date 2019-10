Video: Iránsky parlament skandoval heslo „Smrť Amerike“ a vyjadril podporu Revolučným gardám

TEHERÁN 9. apríla (WebNoviny.sk) - Iránski poslanci sa zišli na otvorenom zasadnutí parlamentu, pričom skandovali heslo Smrť Amerike. Stalo sa tak po tom, čo USA v pondelok zaradili na svoj zoznam zahraničných teroristických organizácií elitné iránske Revolučné gardy.

Podpora v uniformách gárd

Polooficiálna iránska tlačová agentúra Fars informovala, že mnohí z poslancov boli oblečení v uniformách gárd, aby im tak vyjadrili podporu.

Predseda iránskeho parlamentu Alí Larídžání odsúdil rozhodnutie Washingtonu s tým, že je to "vrchol hlúposti a neznalosti". V krajine si pritom pripomínajú Národný deň Revolučných gárd.

USA označil za podporovateľa terorizmu

Pondelkové rozhodnutie Washingtonu je podľa agentúry AP bezprecedentným vyhlásením voči zahraničnej vláde a mohlo by viesť k odvetným opatreniam, čo by Spojeným štátom sťažilo prácu so spojencami v regióne.

Irán na tento krok reagoval s tým, že vyhlásil americké ozbrojené sily za teroristické a USA označil za "podporovateľa terorizmu".

