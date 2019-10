Video: Iba pár minút chýbalo Slavii k senzácii s FC Chelsea, ale „zošívaní“ stále veria v zázrak

PRAHA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Iba štyri minúty chýbali futbalistom Slavie Praha k tomu, aby uhrali skvelý výsledok proti jednému z najlepších mužstiev na "starom kontinente".

V prvom štvrťfinálovom meraní síl v rámci Európskej ligy 2018/2019 proti anglickému FC Chelsea dlho držali nerozhodný stav 0:0. O tesnom triumfe londýnskeho klubu 1:0 rozhodol až v 86. min hlavičkou Marcos Alonso po "zaspaní" obrany tímu zo Sinobo Stadium.

Viacero gólových šancí Slavie

Konečný výsledok "zošívaných", v ktorých kádri figuroval do 64. min aj Slovák Miroslav Stoch, mrzel, nakoľko hrali s "The Blues" vyrovnanú partiu a rozhodne mali na viac.

"Verili sme, že môžeme Chelsea obrať o výhru, takže sme sklamaní. Hráči dali do zápasu všetko, ukázali svoju kvalitu, obrovskú snahu a nasadenie. Žiaľ, skončilo sa to najhorším možným výsledkom - prehrou a bez streleného gólu," vyjadril sa po zápase sklamaný tréner Pražanov Jindřich Trpišovský pre web iDNES.cz.

Jeho zverenci si vypracovali viacero nádejných gólových príležitostí, žiadnu však nepremenili. "Chýbala nám kvalita v posledných 25 metroch pred bránkou súpera. Tam sme sa pripravili o niektoré sľubné šance. Súper vo dvoch z nich trafil brvno a následne dal aj krásny gól. Chelsea dosť podržal aj brankár Kepa Arizzabalaga," dodal Trpišovský, ktorého zverenci ani v nadstavenom čase nedosiahli vyrovnávajúci gól.

"Zošívaní" stále veria v zázrak

České mužstvo zatiaľ naposledy zdolalo klub z Anglicka ešte v sezóne 1999/2000, keď si vo štvrťfinále Pohára UEFA (predchodca EL, pozn.) práve Slavia doma poradila s Leedsom United 2:1 (v dvojzápase však uspeli Angličania so skóre 4:2).

Hráčov Slavie aktuálne proti Chelsea mrzel najmä spôsob, akým v posledných minútach inkasovali a nezvrátili túto kliatbu.

Obrana si nepostrážila nábeh spomenutého Marcosa Alonsa, ktorý sa mohol domáceho gólmana aj opýtať, kam má umiestniť hlavičku. "Je to sklamanie, pretože sme si počínali dobre a v poslednej minúte dostaneme takýto gól. Je to pre nás ťažké, ale taký je futbal," hodnotil obranca Slavie Simon Deli pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA).

Napriek nepriaznivému rezultátu v Prahe veria, že ďalší zázrak po vyradení FC Sevilla v osemfinále sa môže zopakovať aj proti Chelsea na Stamford Bridge. "Verím, že budeme schopní v Londýne dať gól, ale nesmieme urobiť takú chybu ako v závere prvého zápasu," skonštatoval Trpišovský.

Chelsea ťahá sériu bez prehry

Radosť zavládla na strane hosťujúceho favorita. Ten neprehral v rámci EL už 14 duelov po sebe a v ôsmich z posledných jedenástich stretnutí si udržal čisté konto. Zverencom trénera Maurizia Sarriho stačili k víťazstvu aj dve strely na bránku. K viacerým ich Pražania nepustili a aj Londýnčania uznali, že im boli vyrovnaným súperom.

"Veľa a dobre napádali, a to od prvej do poslednej minúty. Podali veľmi dobrý výkon. Všetci tvrdo pracovali, veľa toho nabehali a boli nesmierne odhodlaní a agresívni. Je to o kolektíve, každý drie jeden za druhého a musím uznať, že to bol najťažší zápas, aký sme doposiaľ v súťaži hrali," vyhlásil pre web iDNES.cz hviezdny útočník FC Chelsea Olivier Giroud.

"Stretnutie bolo náročné. Slavia má výborný tím a bolo náročné zatlačiť ich. Aspoň, že sme dali gól. Výsledok je pre nás veľké povzbudenie do domácej odvety," doplnil pre BT Sport Brazílčan Willian, ktorý prihral na presný zásah Marcosa Alonsa.

Odveta je na programe vo štvrtok 18. apríla od 21.00 h SEČ na Stamford Bridge.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !