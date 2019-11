Video: Hrošovský na zápas v Madride zrejme tak skoro nezabudne, gól do siete Realu si cení

MADRID 24. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista Patrik Hrošovský na utorkový večer pravdepodobne tak skoro nezabudne, ak vôbec. Dvadsaťšesťročný stredopoliar Viktorie Plzeň totiž v Lige majstrov skóroval do siete Keylora Navasa z domáceho Realu Madrid.

Český tím síce prehral 1:2 a domov odchádza bez bodu, ani jeden z hráčov Plzne nebol po utorkovom súboji nešťastný. "Myslím si, že s výkonom môžeme byť spokojní. Prvý polčas sme mali tri tutovky, ktoré si niekedy nevytvoríme ani v lige, nie v Lige majstrov proti Realu,“ povedal Patrik Hrošovský podľa televíznej stanice Orange Sport.

Presadil sa po prihrávke Čermáka

Slovenský reprezentant sa presadil v 79. min z hranice šestnástky po prihrávke od Aleša Čermáka. Prízemnou strelou k žrdi nedal šancu kostarickému brankárovi Navasovi.

"Gól si cením, ja ich veľa nedávam. Streliť ho Realu je krásne. Radím ho veľmi vysoko. Mohol som dať ešte jeden, ale aj tento je nezabudnuteľný zážitok,“ pokračoval.

Už v závere prvého polčasu mal Slovák veľkú šancu na skórovanie, no po prihrávke od Radima Řezníka osamotený pred Navasom mieril nad bránku súpera. "Řízek mi to pekne nacentroval, ale ja som, bohužiaľ, nedal,“ hovoril skleslo Hrošovský.

Dve tisícky fanúšikov Viktorie Plzeň

Splnil sa rodákovi z Bojníc futbalový sen? "Neviem, či bol sen hrať proti Realu. Prianím však bolo nastúpiť na slávnom štadióne. Dnes sa mi to splnilo a bol to neskutočný zážitok. Už pred spánkom som myslel na to, aké to bude. Nakoniec to bolo super,“ prezradil Patrik Hrošovský aj na webe tímu FC Viktoria.

Počas zápasu bolo občas počuť aj približne dve tisícky fanúšikov, ktorí povzbudzovali Viktoriu Plzeň. "Počul som ich niekoľkokrát. Veľmi pekne im ďakujem, že vyrazili do Madridu podporiť nás. Dúfam, že si ten výlet užili," doplnil Hrošovský.

Zaujímavosťou je, že sa stal iba druhým hráčom z českých klubov, ktorý skóroval na madridskom štadióne Santiaga Bernabéua do siete Realu. Pred ním sa to v sezóne 1983/1984 podarilo Tomášovi Skuhravému, jeho Sparta Praha vtedy vyradila Real v 1. kole Pohára UEFA. U súpera český klub remizoval a prebojoval sa až do štvrťfinále.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !