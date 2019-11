Video: Houston v ostro sledovanej sérii NBA zdolal Golden State, drámu rozhodlo až predĺženie

HOUSTON 5. mája (WebNoviny.sk) - V ostro sledovanej sérii basketbalovej NBA zvíťazil Houston na domácej palubovke nad obhajcom titulu Golden State 126:121 po predĺžení v treťom meraní síl v rámci semifinále Západnej konferencie.

Texasania väčšinu zápasu viedli, po polčase mali deväťbodový náskok.

Currymu sa nedarilo

K obratu zavelil Kevin Durant desiatimi bodmi v úvode štvrtej štvrtiny, jeho strelecké skóre sa napokon zastavilo na 46 bodoch. Nadštandardný výkon v drese Warriors predviedol Derrick Green, defenzívny špecialista si pripísal triple-double za 19 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií.

Veľmi sa nedarilo Stephenovi Currymu, ktorý trafil spoza trojkového oblúka iba dve strely z deviatich. Na druhej strane tradične potiahol svoje mužstvo James Harden s 41 bodmi, osobný rekord v play-off zaznamenal Eric Gordon, ktorý premenil 7 trojok a celkovo nazbieral 30 bodov.

Rockets si ustrážili vedenie

André Iguodala 45 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby poslal Warriors do vedenia 112:110, predĺženie zariadil dvoma úspešnými šestkami Harden.

V ňom už Rockets nepustili súpera do vedenia ani raz. "Ak by sme dnes uspeli, bola by to krádež. Mali sme šancu, no súper hral od začiatku agresívnejšie. Vrátili sme sa do zápasu vďaka Kevinovej briliantnosti, no Houston hral dnes veľmi dobre a zaslúžil si zvíťaziť," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Warriors Steve Kerr.

Play-off NBA 2018/2019 - semifinále konferencií sobota ZÁPADNÁ KONFERENCIA Houston - Golden State 126:121 po predĺžení (25:26, 33:23, 33:35, 21:28 - 14:9) - stav série 1:2 Najviac bodov: Harden 41 (5 trojok), E. Gordon 30 (7 trojok), Paul 14 - Durant 46 (6 trojok), Derrick Green 19 (11 doskokov, 10 asistencií), Stephen Curry 17

