Video: Houston pokračuje na víťaznej vlne, Toronto prehralo a Kembu Walker nastrieľal 40 bodov

CLEVELAND 12. marca (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Houstonu pokračujú v zámorskej NBA na víťaznej vlne. V pondelok dosiahli už deviatu výhru po sebe, keď na domácej palubovke zdolali Charlotte 118:106. Najlepším strelcom Rockets nebol nik iný ako James Harden, ktorý si pripísal 28 bodov a pridal aj 10 asistencií.

Totálny tímový výkon

"Bol to totálny tímový výkon. Teraz, keď už sme všetci zdraví, nemusím toľko ťahať útok. V každom zápase sa snažím strieľať, ale aj prihrávať. Nechcem určite na nič tlačiť. Usilujem sa iba o to, čo sa mi ponúka a byť efektívny," povedal Harden.

Jeho Houston sa nachádza na 3. mieste v Západnej konferencii s bilanciou 42 - 25. Hosťujúcim Hornets nestačilo ani 40 bodov rozohrávača Kembu Walkera, ktorý celkovo premenil 14 z 20 striel a všetkých 6 pokusov spoza oblúka.

Druhé mužstvo Východnej konferencie Toronto nečakane prehralo v Clevelande 101:126. Domáci dosiahli iba 17. víťazstvo v sezóne sú už bez šance na postup do play-off.

Najlepší vo svojej konferencii

Pritom v predchádzajúcich štyroch sezónach boli najlepší vo svojej konferencii a zahrali si zakaždým o titul. V dueli zaujalo vylúčenie domáceho Marqueseho Chrissa a hosťujúceho Sergeho Ibaku za potýčku.

"Videl som to len periférne. Udialo sa to tak rýchlo. Skoro každý tam chcel pribehnúť a zistiť, čo sa deje. Aj sa to rýchlo skončilo, tak to chodí," zhodnotil domáci Kevin Love, autor 16 bodov a 18 doskokov.

Sumáre NBA pondelok: Cleveland - Toronto 126:101 (25:24, 34:31, 32:22, 35:24) Najviac bodov: Sexton 28, Osman 19, Žižič 17 - K. Leonard 25, Siakam 15, Lowry 14 Washington - Sacramento 121:115 (28:20, 31:40, 31:21, 31:34) Najviac bodov: Beal 27, J. Parker 18, Portis (13 doskokov) a Satoranský po 17 - Fox 23, Hield, Barnes a Bjelica (12 doskokov) po 15 Brooklyn - Detroit 103:75 (27:19, 34:16, 27:27, 15:13) Najviac bodov: Dinwiddie 19, Crabbe 14 (10 doskokov), Kurucs 13 - Drummond 13 (20 doskokov), Griffin 10 Houston - Charlotte 118:106 (38:19, 33:25, 22:36, 25:26) Najviac bodov: Harden 28 (10 asistencií), E. Gordon 22 (5 trojok), Capela 19 (15 doskokov) - K. Walker 40 (10 doskokov, 6 trojok), Kaminsky 15, Bacon 13 Utah - Oklahoma City 89:98 (21:22, 16:28, 26:27, 26:21) Najviac bodov: Mitchell 25 (5 ziskov), ONeale 17 (5 trojok), Gobert 15 (12 doskokov) - Schröder 24, Westbrook 23 (11 doskokov), George 14 (11 doskokov) Los Angeles Clippers - Boston 140:115 (25:19, 37:30, 39:36, 39:30) Najviac bodov: L. Williams 34, Gallinari 25, Harrell 20 - Rozier 26 (6 trojok), J. Brown 22, Irving 18 (11 asistencií)

