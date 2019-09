Video: Hnev a slzy na MS v Yorkshire, mladý cyklista Gomez kráčal po pomoc s pokazeným bicyklom

27.9.2019 (Webnoviny.sk) - Kolumbijčan German Gomez tak skoro nezabudne na juniorské preteky s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cyklistike v anglickom Yorkshire. Približne 80 km pred cieľom štvrtkových pretekov v Harrogate jazdil v prvej skupine, keď sa mu vyvliekol plášť zo zadného kolesa.

Musel nútene odkráčať na okraj cesty, kde sa však márne dožadoval zastavenia niektorého z neutrálnych servisných vozidiel, pričom široko-ďaleko nevidel ani mechanické auto svojho tímu.

Servisného auta sa dočkal po štyroch minútach

Keď mu čelo pretekov nenávratne ušlo, v očiach sa mu zaleskli slzy a po istom čase sa rozhodol kráčať po pomoc popri ceste s pokazeným bicyklom. Po štyroch minútach sa napokon dočkal servisného auta, po výmene kolesa dokončil preteky v poli porazených na 60. mieste.

"Prežíval som zúfalstvo a bezmocnosť, keď popri mne prechádzali všetky autá. Bom som frustrovaný a smutný, lebo som sa cítil dobre a chcel som dosiahnuť čo najlepší výsledok. Keď som sa rozhodol kráčať popri ceste, vôbec som už neuvažoval. Adrenalín bol na maxime a ja som prepadol zlým pocitom," skonštatoval 18-ročný Kolumbijčan, cituje ho portál britského Eurosportu.

O koleso prišiel v najhoršom okamihu

Kolumbijská výprava podala protest na Medzinárodnú cyklistickú úniu a dočkala sa zaujímavej odpovede.

Kolumbijčania sa o mechanické auto delili spoločne s cyklistami Uruguaja a Čile. V konvoji vozidiel mu patrilo až 21. miesto z 25 servisných áut a viacero nehôd na úzkej ceste znemožnilo skorší príchod auta ku Gomezovi.





Tréner Kolumbijčanov Carlos Mario Jaramillo tlmočil stanovisko UCI takto: "Počas predchádzajúcich 25 km sa jazdilo veľmi rýchlo, keď cyklisti zostupovali z Kidstones Bank. Cesty boli v tom čase veľmi úzke. Vzhľadom na nebezpečenstvo, že by autá ohrozili bezpečnosť pelotónu, sa komisári rozhodli nenechať prejsť žiadne mechanické vozidlá z jednej skupiny do druhej. Keď sa podmienky zlepšili, povolili im to. Chápeme, že vás veľmi bolí, čo sa stalo vášmu pretekárovi, ale okolnosti boli v tomto prípade proti nemu. Osud to zariadil tak, že prišiel o koleso v tom najhoršom okamihu."





Gomez sa neskôr v cieli preniesol cez negatívne emócie a s nadhľadom skonštatoval: "V cyklistike sa počas pretekov stávajú rôzne veci a toto bola jedna z nich. Tak ako sa to prihodilo mne, mohlo sa aj niekomu inému. Prežíval som to ťažko, lebo v hlave som mal jediné nastavenie - odviesť maximum na trati oblečený v reprezentačnom drese."





