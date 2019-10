Video: Hlavičku som nedával zle, hovorí Škriniar o svojej veľkej šanci v zápase proti Švédsku

ŠTOKHOLM 17. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti odohrali v Štokholme proti domácemu Švédsku vyrovnanú partiu a so štvrťfinalistom tohtoročných majstrovstiev sveta v Rusku sa rozišlo zmierlivo 1:1.

Stopérovi Milanovi Škriniarovi, ktorý odohral celý zápas, sa aj "málil" nerozhodný výsledok v tomto medzištátnom prípravnom stretnutí.

"Vedeli sme, že to bude náročný zápas. V prvom polčase sme dostatočne držali loptu, nebáli sme sa hrať.

Mali sme tam aj nejaké šance či pološance. ´Bobo´ Rusnák trafil žrď. Myslím si, že Švédi nemali nejakú príležitosť. Prvý polčas bol z našej strany dosť dobrý," uviedol po stretnutí Škriniar a pokračoval v hodnotení duelu: "Po zmene strán sme boli dosť rozťahaní, nechávali sme domácim veľa priestoru na protiútoky, hoci sme vedeli, že ich majú kvalitné. Žiaľ, dostali sme gól. Podarilo sa nám však vyrovnať a napokon sme mohli aj vyhrať. Škoda, nevyšlo to."

Škriniarova šanca v 89. minúte

Práve 23-ročný obranca talianskeho klubu Inter Miláno sa mohol stať gólovým hrdinom stretnutia v štokholmskej Friends Arene. Za stavu 1:1 zahral v 89. min striedajúci Ondrej Duda výborne "štandardku" presne na Škriniara, ale po jeho hlavičke skvele zasiahol švédsky brankár Kristoffer Nordfeldt.





"Remíza nemusela byť, nielen pre naše šance v prvom polčase, ale aj na konci zápasu. Ja osobne som to mohol zvrtnúť na našu stranu, škoda. Myslím si, že som ju nedával zle, brankár Švédov spravil dobrý zákrok. Keby bola moja hlavička o niečo prudšia, bolo by to lepšie," vyjadril sa Škriniar na margo svojej príležitosti a zároveň pochvalne na adresu 29-ročného Nordfeldta, chytajúceho za klub druhej najvyššej anglickej súťaže Swansea City.

Nie najlepšia atmosféra v kabíne

Ku koncu stretnutia, aj po viacerých striedaniach, malo Slovensko na trávniku veľmi mladý tím. Na ihrisku sa ocitli v závere debutant v seniorskom A-tíme SR Samuel Mráz, obranca Dávid Hancko s druhým štartom v najcennejšom drese ako aj ďalší mladíci - Ľubomír Šatka či Matúš Bero.





"Chalani, čo patria do dvadsaťjednotky alebo čo v nej boli ešte nedávno, ukázali srdce a bojovnosť. Ale nielen oni, všetci, aj tí starší," reagoval Milan Škriniar a doplnil: "V Štokholme to v našom podaní vôbec nebol zlý výkon."





Aj vzhľadom na posledné udalosti, najmä nedeľňajšie odstúpenie trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka na vlastnú žiadosť po viac ako päťročnom účinkovani na poste šéfa realizačného tímu, nebola v kabíne „áčka“ najlepšia atmosféra.

Poďakovanie trénerovi Kozákovi

Hráči však nesklamali v utorňajšom dueli a vo Švédsku mohli aj zvíťaziť. "Je to reprezentačný zápas, na taký sa netreba nejako extra motivovať. Už pred utorňajším duelom sme hovorili, že sa chceme vzchopiť ako chalani, ako tím a ukázať, že sme silné mužstvo," poznamenal Milan Škriniar.





Rodákovi zo Žiaru nad Hronom dal dnes už bývalý kouč futbalistov Slovenska Ján Kozák, ktorého v Štokholme na lavičke nahradil jeho doterajší asistent Štefan Tarkovič, dočasne poverený vedením Slovenského futbalového zväzu, šancu nastúpiť v najcennejšom drese. Teraz sa končí éra 64-ročného Kozáka pri kormidle národného tímu.





"Viacerým mladým hráčom dal tréner Kozák príležitosť, za čo mu určite patrí veľké poďakovanie. Aj chalanom, čo teraz prišli z dvadsaťjednotky (D. Hancko, S. Mráz), dal šancu. Patrí mu za to veľké poďakovanie a rešpekt," dodal Milan Škriniar, ktorý si v Štokholme pripísal 21. štart v drese A-tímu SR.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !