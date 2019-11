Video: Hertha so siedmou sezónnou remízou, Duda predviedol prefíkanú „pätičkovú“ parádu

BERLÍN 25. januára (WebNoviny.sk) - Hertha Berlín remizovala v piatkovom zápase 19. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže so Schalke 04 2:2 a všetky štyri góly padli už v prvom polčase. Na prvom zásahu domácich na 1:1 v 39. min mal veľký podiel aj Ondrej Duda.

Slovenský reprezentant vysunul srbského spoluhráča Marka Grujiča pohotovo a prefíkane "pätičkou" do vyloženej pozície pred brankárom hostí a ten už nemal problém skórovať. Napokon padli do prestávky ešte dva góly. Po jednom na každej strane a stav 2:2 vydržal až do konca stretnutia.

Duda nastúpil ako tretí najofenzívnejší hráč svojho tímu pod dvojicou útočníkov Vedadom Ibiševičom a Daviem Selkem. Dvadsaťštyriročný Slovák odohral 87 minút, potom ho vystriedal český futbalista Vladimír Darida. Hertha po siedmej remíze v sezóne zostala na 7. mieste tabuľky I. bundesligy, tímu Schalke 04 patrí 12. priečka.

I. bundesliga - 19. kolo výsledok piatkového stretnutia Hertha Berlín - Schalke 04 2:2 (2:2) Góly: 39. Grujič, 45.+ Ibiševič - 17. Konopljanka, 44. Uth Ondrej Duda (Hertha) odohral 87 minút a v 39. min excelentne prihral na gól Grujičovi Tabuľka I. bundesligy 1. Dortmund 18 14 3 1 45:18 45 2. Bayern Mníchov 18 12 3 3 39:19 39 3. Mönchengladbach 18 11 3 4 37:18 36 4. Lipsko 18 9 4 5 31:18 31 5. Frankfurt 18 9 3 6 37:24 30 6. Wolfsburg 18 8 4 6 28:24 28 7. Hertha Berlín 19 7 7 5 31:30 28 8. Hoffenheim 18 6 7 5 33:26 25 9. Brémy 18 7 4 7 29:29 25 10. Leverkusen 18 7 3 8 26:30 24 11. Mainz 18 6 6 6 20:24 24 12. Schalke 19 6 4 9 24:27 22 13. Freiburg 18 5 6 7 22:28 21 14. Düsseldorf 18 6 3 9 21:34 21 15. Augsburg 18 3 6 9 26:31 15 16. Stuttgart 18 4 2 12 14:38 14 17. Hannover 18 2 5 11 17:36 11 18. Norimberg 18 2 5 11 15:41 11





