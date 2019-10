Video: Hapal prehovoril o zostave na Paraguaj, kapitánom bude lúčiaci sa Škrtel

12.10.2019 (Webnoviny.sk) - Druhý zápas slovenskej futbalovej reprezentácie v rámci októbrového asociačného termínu bude patriť rozlúčke s troma dlhoročnými oporami národného tímu.

Najcennejší dres si v nedeľu proti Paraguaju naposledy oblečú obrancovia Martin Škrtel s Tomášom Hubočanom a útočník Adam Nemec.

Prvý menovaný dokonca nastúpi s kapitánskou páskou od začiatku stretnutia a povedie "sokolov" premiérovo na vynovené Tehelné pole v Bratislave. Úvodný výkop je naplánovaný na 20.45 h.

"Pocity pred zápasom sú rovnaké ako v minulosti počas môjho pôsobenia v reprezentácii. Teším sa na to, možno sa s blížiacim sa štartom duelu objavia aj emócie alebo nervozita. Treba si však uvedomiť, že tento zápas nie je len o našej rozlúčke. Mužstvo si potrebuje vyskúšať nové veci a chce si zmerať sily s náročným súperom. Som rád, že sme dostali šancu nastúpiť a budeme sa snažiť podať dobrý výkon, z ktorého bude profitovať celý tím," povedal Škrtel na predzápasovej tlačovej konferencii.

Pamätné okamihy Škrtela v repre

Tridsaťštyriročný stopér istanbulského Basaksehiru oznámil svoj definitívny koniec v reprezentácii vo februári spolu s Hubočanom aj Nemcom. Škrtel nechýbal na MS v roku 2010 ani na ME 2016 a v národnom tíme nazbieral dovedna 103 štartov. Jeho rovesníci Hubočan s Nemcom majú na konte 63 resp. 42 duelov.

"Pamätných okamihov v reprezentačnej kariére bolo viac. Niektoré sa dajú publikovať, iné nie. Strávil som v reprezentácii dlhú dobu a bola to pre mňa česť. Bol to vrchol mojej kariéry a budem na to v dobrom spomínať," doplnila niekdajšia opora defenzívy Liverpoolu.

Hapal vyberá zostavu citlivo

Tréner slovenského výberu Pavel Hapal deň pred zápasom priznal, že proti Paraguaju dá priestor hráčom, ktorí v minulých dueloch nemali veľkú minutáž. Zároveň postaví na trávnik trojicu lúčiacich sa futbalistov, takže zostavu musí vyberať citlivo.





"Pristúpime k stretnutiu zodpovedne. Čaká nás nepríjemný protivník. Cítim tú atmosféru, že nás čaká rozlúčka s dlhoročnými reprezentantmi, ale na druhej strane je to prípravný zápas, v ktorom si chceme vyskúšať nové veci. Chceme niečo zmeniť a dať niektorým hráčom viac priestoru. Niektorých hráčov, ktorí sú vyťažení v reprezentácii aj klube, necháme odpočívať, aby nedošlo k ich zraneniu. Budeme ich potrebovať aj v novembri," uviedol český kouč.





