Video: Hapal nominoval na kľúčový zápas s Walesom, nechýba Hamšík a nepočíta s Vavrom

1.10.2019 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nominoval na októbrové medzištátne stretnutia proti Walesu a Paraguaju dovedna 26 futbalistov. Je medzi nimi kvarteto brankárov, osem obrancov, jedenásť stredopoliarov a trio útočníkov.

V porovnaní so septembrovou nomináciou spravil hlavný kouč minimum zmien. Do tímu sa nedostal obranca Lazia Rím Denis Vavro, v nominácii však figurujú Kristián Koštrna z Dunajskej Stredy a Norbert Gyömbér z talianskej Perugie. Medzi brankármi, stredopoliarmi ani útočníkmi nenastala žiadna zmena.

Rozlúčka Škrtela, Hubočana a Nemca

Slováci vo štvrtok 10. októbra privítajú v Trnave výber Walesu v boji o postup na Euro 2020, o tri dni neskôr v Bratislave nastúpia v prípravnom súboji proti tímu Paraguaja.

Spomenuté trio plus ďalších jedenásť hráčov aktuálne figuruje medzi náhradníkmi.

"Martina Škrtela, Tomáša Hubočana, Adama Nemca a Denisa Vavra do tímu doplníme po kvalifikačnom zápase proti Walesu," ozrejmil kouč Hapal na utorkovej tlačovej konferencii.

Slovensko je druhé v E-skupine

Slovensko má v kvalifikačnej E-skupine po piatich stretnutiach na konte deväť bodov a patrí mu druhá priečka.

Rovnaký bodový zisk majú aj tretí Maďari, no v porovnaní so Slovákmi majú horšie vzájomné zápasy. Na čele tabuľky sú Chorváti s 10 bodmi, výber Walesu na štvrtej priečke doteraz nazbieral šesť bodov, no odohral o jeden duel menej v porovnaní s prvou trojkou. Posledný Azerbajdžan v piatich zápasoch získal len jeden bod.

"Proti Walesu to bude dôležitý duel a jeden z kľúčových v skupine. Verím tomuto tímu, že postup na ME bude mať do posledného zápasu vo svojich rukách. Dôležité bude, aby sa neopakoval taký zápas ako v septembri proti Chorvátsku," doplnil Hapal.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na októbrové medzištátne zápasy proti Walesu a Paraguaju Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United/Angl.), Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Marek Rodák (FC Fulham/Angl.), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava) Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň/Poľ.), Kristián Koštrna (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Martin Valjent (RCD Mallorca/Šp.), Norbert Gyömbér (AC Perugia Calcio/Tal.), Dávid Hancko (AC Sparta Praha/ČR), Róbert Mazáň (CD Tenerife/Šp.)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.), Patrik Hrošovský (KRC Genk/Belg.), Ján Greguš (Minnesota United/MLS), Juraj Kucka (Parma Calcio 1913/Tal.), Matúš Bero (Vitesse Arnhem/Hol.), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang/Čína), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Róbert Mak (Zenit Petrohrad/Rus.), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk/Poľ.)

Útočníci: Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta/Cyp.), Pavol Šafranko (Sepsi OSK/Rum.), Róbert Boženík (MŠK Žilina)

Náhradníci: Martin Škrtel (Basaksehir Istanbul/Tur.), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia/Cyp.), Adam Nemec (FC Pafos/Cyp.), Denis Vavro (Lazio Rím/Tal.), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard/Hol.), Lukáš Štetina (AC Sparta Praha/ČR), Michal Sipľak (Cracovia Krakov/Poľ.), Boris Sekulič (Górnik Zabrze/Poľ.), Jakub Považanec (FK Jablonec/ČR), Roman Procházka (Viktoria Plzeň/ČR), Erik Pačinda (Korona Kielce/Poľ.), Nikolas Špalek (Brescia Calcio/Tal.), Miroslav Stoch (PAOK Solún/Gréc.), Samuel Mráz (FC Empoli/Tal.)

