Video: Hamšík skóroval a prihral na gól, ale SSC Neapol ešte nemá istotu osemfinále Ligy majstrov

NEAPOL 29. novembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti talianskeho klubu SSC Neapol sú po stredajšom víťazstve nad srbskou Crvenou zvezdou Belehrad 3:1 s deviatimi bodmi na prvom mieste v C-skupine Ligy majstrov 2018/2019.

To ich po predposlednom 5. kole skupinových bojov opäť viac priblížilo k vytúženému postupu do vyraďovacej časti najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. V stredu večer Neapol na domácom štadióne výrazne dominoval, keď svojho súpera dvojnásobne prestrieľal - 8:4 v pokusoch na bránku.

Na triumfe nad srbským tímom mal výrazný podiel aj Slovák Marek Hamšík. Tridsaťjedenročný Banskobystričan strelil úvodný gól stretnutia a prihral na tretí presný zásah domácich, ktorý dosiahol Dries Mertens. Tomu sa podarilo skórovať v stretnutí dvakrát.

Piaty gól Hamšíka v Lige majstrov

Bol to celkovo piaty Hamšíkov gól v Lige majstrov, čím sa dostal na tretiu pozíciu v historických štatistikách Neapola pred svojho niekdajšieho spoluhráča Edinsona Cavaniho. Presný zásah slovenského reprezentanta bol jeho prvý v aktuálnej sezóne v drese "partenopei".

"Môj gól bol pre mňa čerešničkou na torte. Na začiatku sezóny som totiž zmenil svoju hernú pozíciu a stiahol sa viac do obrany. Presunul som sa tam, kde sa strieľa menej gólov. Je pre mňa potešenie, keď to padne do bránky," povedal Hamšík po zápase pre Sky Sports italia. "Sme radi, že sme ziskom troch bodov potešili našich skvelých divákov. Som šťastný za gól. Najdôležitejšie je ale to, že sme vyhrali," dodal neskôr prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.

Zaujímavou štatistikou sa môže pochváliť aj spoluhráč neapolskej "sedemnástky" - Belgičan Dries Mertens. Dohromady strelil za SSC vo všetkých súťažiach už 100 gólov. "Víťazstvo bolo skvelé a je presne tým, čo sme chceli dosiahnuť, hoci na postup zatiaľ nestačilo. Som rád, že sme vyhrali a podarilo sa mi aj skórovať," citoval slová Belgičana portál uefa.com.

Neapol nemá istotu postupu zo skupiny

Tím spod Vezuvu stále nemá istotu postupu do osemfinále Ligy majstrov. Liverpool totiž nedokázal obrať o body Paríž St. Germain (1:2) a šancu kvalifikovať sa zo skupiny majú naďalej všetky tieto tri tímy. Nastať môže hneď niekoľko kombinácií.

Ak by parížsky St. Germain vyhral na pôde Crvenej zvezdy Belehrad, Liverpoolu by stačil aj triumf 1:0, avšak 2:1 či 3:2 už nie. Ak by došlo k situácii, že by mali všetky tri mužstvá po deväť bodov, "Čierny Peter" by zostal v rukách parížskeho St. Germain, ktorý by mal v minitabuľke troch spoločne s Neapolom o bod menej ako Liverpool, ale horšiu gólovú bilanciu zo vzájomných zápasov (2:2 v Paríži, 1:1 v Neapole, pozn.).

"Mrzí ma, že obidva zápasy proti PSG sa skončili iba remízou. Málokto však očakával, že budeme v tejto fáze súťaže lídrom skupiny. Doma sme tiež ukázali, že Liverpool sa dá zdolať a chceme to dokázať ešte raz u nich (Neapol v prvom vzájomnom stretnutí vyhral 1:0, pozn.). Myslím si, že pôjde o úžasný zápas," doplnil Hamšík.

