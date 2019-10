Video: Halepová zničila Serenu a vyhrala Wimbledon, finále netrvalo ani hodinu

13.7.2019 (Webnoviny.sk) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa teší z prvého triumfu na Wimbledone. Turnajová sedmička si v sobotňajšom finále dvojhry žien na londýnskej tráve nečakane ľahko poradila so 7-násobnou šampiónkou tohto podujatia Američankou Serenou Williamsovou 6:2, 6:2.

Krátke a jednoznačné finále trvalo iba 55 minút a víťazka v ňom popri 13 víťazných úderoch urobila iba 3 nevynútené chyby. Halepová využila štyri z piatich brejkových príležitostí a svojej slávnej súperke nedovolila počas celého zápasu nadýchnuť sa k lepšiemu výkonu.

Halepová ako z inej galaxie

Serena nevyužila ďalšiu možnosť na zisk 24. grandslamového titulu a vyrovnanie historického rekordu Austrálčanky Margaret Courtovej. S. Williamsová neuspela vo finále Wimbledonu ani pred rokom, keď nestačila na Nemku Angelique Kerberovú /3:6, 3:6/.

"Moja súperka hrala dnes tenis akoby z inej galaxie a nezostáva mi iné len jej pogratulovať. Iné sa k tomuto zápasu ani nedá povedať," uviedla Serena Williamsová v prvej televíznej reakcii.

"Ďakujem Serene za zápas aj gratuláciu. Veľmi si to vážim ako aj tento moment, že som sa stala wimbledonskou víťazkou. Že som nemala počas finále nervy? Mali ste vidieť môj žalúdok... Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali, aj rodičom, ktorí sa na mňa prišli pozrieť do Londýna. Na začiatku Wimbledonu som si vravela, že víťazstvo na tomto turnaji musím získať, aby som tu získala doživotné členstvo. Nakoniec sa mi to podarilo. Som šťastná z toho, ako fungovala moja hra. Hrala som aktívne a ofenzívne, veľmi som na tom popracovala a tentoraz mi to naozaj išlo," skonštatovala Simona Halepová.

Wimbledon dvojhra žien - finále: Simona Halepová (Rum.-7) - Serena Williamsová (USA-11) 6:2, 6:2

Problémy iba v 2. kole

Halepová získala druhý grandslamový titul a celkovo devätnásty na hlavnom ženskom profiokrihu. Víťazka Roland Garros spred roka sa na tráve All England Clubu dostala do životnej formy.

Až dosiaľ odchádzala z tohto netuctového turnaja iba s jednou semifinálovou (2014) a dvoma štvrťfinálovými účasťami (2016, 2017).

Bývalej svetovej jednotke spôsobila najväčšie problémy v 2. kole krajanka Mihaela Buzarnescová, s ktorou bojovala v troch setoch.

V ďalších zápasoch už bola Halepová suverénna a vyradila aj najväčšie prekvapenie turnaja, 15-ročnú Američanku Cori Gauffovú.

Bilancia v prospech Sereny

Vo finále bez väčších problémov Halepová zvládla aj súboj s čoskoro 38-ročnou americkou legendou, proti ktorej mala krajne nepriaznivú bilanciu 1-9.

V prvom sete viedla Halepová už 4:0, keď S. Williamsová uhrala prvý gem. Druhý potom prišiel za stavu 1:5, ale pri svojom podaní výborne hrajúca Rumunka premenila druhý setbal.

Druhý set bol vyrovnaný do stavu 2:2. V piatom geme Serena po tretí raz prehrala svoje podanie a od tej chvíli bola jej súperka vo víťaznom "laufe".

Mladšia zo sestier Williamsových znervóznila a kopila nevynútené chyby. Za stavu 5:2 už Rumunka bezpečne dopodávala zápas do víťazného konca. Súperka jej chybou do siete premenila prvý mečbal.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

