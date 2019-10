Video: Halepová nevyužila šancu byť opäť jednotkou, vo finále v Miami sú Plíšková a Bartyová

MIAMI 29. marca (WebNoviny.sk) - Austrálčanka Ashleigh Bartyová a Češka Karolína Plíšková si zahrajú o titul vo dvojhre na tenisovom turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride.

Karolína Plíšková nasadená ako piata vyradila dvojku singlového "pavúka" Rumunku Simonu Halepovú za 75 minút 7:5, 6:1 a "dvanástka" Bartyová si poradila s Estónkou Anett Kontaveitovou (21.) 6:3, 6:3.

Plíšková siaha na 13. singlový titul

Dvadsaťsedemročná rodáčka z Konstance Halepová nevyužila šancu stať sa opäť svetovou jednotkou, podarilo by sa jej to v prípade postupu do finále. Rovnako 27-ročná Plíšková zabojuje o trinásty singlový titul na profiokruhu, druhý v tomto roku, ale premiérový s označením WTA Premier Mandatory.

"Najmä v druhom sete som hrala veľmi dobre. Súperka bola možno trochu frustrovaná po tom, ako prišla o prvý set, ale ja som sa zlepšila a som spokojná," vyhlásila Karolína Plíšková, ktorá zahrala 23 víťazných úderov, na oficiálnom webe Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Bartyová v najväčšom finále v kariére

Jej finálovou súperkou bude 22-ročná Bartoyová, ktorá po štvrtý raz môže ovládnuť podujatie na okruhu WTA, ale nikdy predtým nebola v takom hodnotnom finále.

"Áno, je to moje najväčšie finále. Teším sa a som vďačná svojmu tímu, že veril nastolenej ceste, ktorá sa ukázala ako správna. Dostať sa do rozhodujúceho zápasu o titul je vždy vzrušujúce. Urobím, čo bude v mojich silách," uviedla Ashleigh Bartyová.

Miami - dvojhra - semifinále

výsledky štvrtkových výsledkov

Karolína Plíšková (ČR-5) - Simona Halepová (Rum.-2) 7:5, 6:1

Ashleigh Bartyová (Aus.-12) - Anett Kontaveitová (Est.-21) 6:3, 6:3

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !