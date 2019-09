Video: Halákov Boston prehral, Jaroš s „mínuskou“ a Pastrňák je späť na čele poradia kanonierov

NEW YORK 27. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský brankár Jaroslav Halák kryl 27 z 30 striel hráčov súpera, ale na triumf hokejistov Bostonu to v pondelok nestačilo, Bruins podľahli domácemu Torontu 2:4 v pondelňajšom stretnutí NHL.

Boston, sužovaný zraneniami kľúčových hráčov (chýba aj slovenský kapitán Zdeno Chára), v metropole Ontária ani raz neviedol. Prispel k tomu aj 26-ročný ruský obranca Maple Leafs Igor Ožiganov, ktorý strelil prvý gól v NHL.

Prehrali po dvoch víťazstvách

"Nemohol som sa sústrediť, nič som nepočul. Bolo to pre mňa veľmi emotívne. Dlho som na tento moment čakal a teraz sa mi splnil detský sen. Puk som si zobral a budem ho mať doma na čestnom mieste s ostatnými trofejami," povedal podľa nhl.com rodák z Krasnogorska. Zámorskú kariéru odštartoval pred aktuálnou sezónou, predtým hral v KHL.

Boston prehral po dvoch víťazstvách. "Myslím si, že sme sa snažili a bojovali sme o body. Druhá tretina bola dobrá, naša najlepšia v zápase. Mali sme nejaké šance. Nemôžeme sa však vyhovárať, prehrali sme a to sa počíta. Musíme na to zabudnúť a v ďalšom zápase sa znovu pokúsime triumfovať," uviedol Halák.

Súboj bol výnimočný pre útočníka Toronta Patricka Marleaua. Bol to preňho už 1600. duel v základnej časti NHL. Pripísal si v ňom asistenciu. "Je to stroj. Myslím si, že môže prekonať rekord Gordieho Howa. Je skvelý a som naňho hrdý," povedal na adresu 39-ročného krídelníka jeho niekdajší dlhoročný spoluhráč so San Jose Joe Thornton. Legendárny Howe absolvoval v základnej časti zámorskej profiligy 1767 zápasov a je na čele historického poradia.

Našiel recept na brankára Andersena

Na čelo menoslovu kanonierov sa vrátil český útočník David Pastrňák, ktorý jediný našiel recept na výborného brankára Maple Leafs Frederika Andersena (38 zákrokov, prvá hviezda zápasu) a dosiahol oba zásahy "medveďov". Celkovo má Pastrňák na konte 19 gólov rovnako ako Fín Patrik Laine.

"V prvej tretine boli lepší ako my. Niečo sme si v šatni povedali a z toho vyplynulo, že sme bojovali a hrali sme lepšie. Žiaľ, nestačilo to. Toronto má dobrý tím a vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché," povedal 22-ročný ostrostrelec. "Snažili sme sa iba hrať našu hru, nemôže nás zaujímať koho majú, či nemajú v zostave," dodal na margo maródky v kádri Bruins dánsky gólman Andersen.

Z víťazstva sa netešil ani Christián Jaroš, Ottawa podľahla v New Yorku domácemu tímu Rangers 2:4. Slovenský bek bol na ľade iba 9:03 min. Do štatistík si pripísal jeden mínusový bod a rozdal tri "hity". Rangers o triumfe rozhodli troma gólmi v tretej tretine.

Senators prehrali už štvrtýkrát po sebe. "Jedna tretina nám pokazila celý zápas. Deje sa nám to pomerne často, sabotujeme sami seba. Musíme sa z toho poučiť," zhodnotil tréner Ottawy Guy Boucher.

Sumáre NHL

pondelok

Toronto - Boston 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Góly: 18. Dermott (Marner), 34. Ožiganov (Marner, F. Gauthier), 39. Leivo (Ennis, Marleau), 59. Hyman (Tavares, Marner) - 24. Pastrňák (Marchand, Krug), 35. Pastrňák (Krug, Marchand)

Jaroslav Halák (Boston) absolvoval celý zápas a kryl 27 z 30 striel súpera (90,00% úspešnosť zákrokov)

New York Islanders - Washington 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Góly: 1. Filppula (Pulock, Komarov) - 3. T. Wilson (Bäckström, Bowey), 28. Dowd (Jaškin, Carlson), 55. T. Wilson (Eller, Bäckström), 60. Ovečkin (T. Wilson, Bäckström)

New York Rangers - Ottawa 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Góly: 11. M. Staal (Zibanejad, Fast), 44. L. Andersson (R. Strome), 49. Kreider (Chytil, K. Hayes), 59. Zibanejad - 14. Mark Stone (White, B. Tkachuk), 58. Mark Stone (B. Tkachuk, Duchene)

Chrstián Jaroš (Ottawa) 9:03 min, -1, 3 "hity"

Florida - New Jersey 4:3 po predĺžení (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Góly: 28. Barkov (Dadonov, Huberdeau), 32. McCann (Weegar), 59. Huberdeau (Barkov, Dadonov), 62. Hoffman (Huberdeau, Ekblad) - 22. Wood (Vatanen, J. Jakovlev), 27. Coleman, 52. Bratt (Vatanen, Hall)

Detroit - Columbus 5:7 (0:3, 3:2, 2:2)

Góly: 21. Nyquist (DeKeyser, Mantha), 29. Green, 38. Cholowski (Nielsen, Vanek), 41. Mantha (D. Larkin, Nielsen), 58. Mantha (Daley, Cholowski) - 8. Dubois (Panarin, Atkinson), 10. J. Anderson (Jenner), 17. Panarin (Werenski, J. Anderson), 26. Nutivaara (R. Murray, Hännikäinen), 27. Jenner (R. Murray, N. Foligno), 44. Dubois (D. Savard, Panarin), 59. S. Jones (Dubois)





