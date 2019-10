Video: Halák priznal chybu pri druhom góle Ducks, ale vyznamenal sa pri brejku Kašeho

15.10.2019 (Webnoviny.sk) - Nielen kanonáda českého útočníka Davida Pastrňáka, ale aj skvelé zákroky slovenského brankára Jaroslava Haláka sú za triumfom hokejistov Bostonu nad Anaheimom 4:2 v utorkovom zápase NHL.

Podľa portálu denníka Boston Herald "medvede" najmä v druhej tretine predviedli niekoľkých veľkých chýb, ktoré vyústili do prečíslení a nájazdov ich súperov z Anaheimu.

Halák sa vyznamenal najmä pri brejku Čecha Ondřeja Kašeho, ktorého pokus o bekhendový blafák vyrazil hokejkou.

"Káčeri" v presilovkách neskórovali

Boston predovšetkým zásluhou svojho brankára prežil bez ujmy všetky tri presilovky súpera v prostrednej časti hry. "Brejkové situácie sú náš obrovský problém v posledných dvoch zápasoch. Dnes to bolo výnimočne zlé v druhej tretine," posťažoval sa tréner Bostonu Bruce Cassidy.

Anaheim v prostrednom dejstve prestrieľal Boston 16:6, ale za Halákovým chrbtom skončila iba strela Rickarda Rakella, ktorú poriadne nevidel spoza brániaceho hráča.

"Pri nájazdových situáciách počas hry je to trochu iné ako pri trestnom strieľaní. Je tam menej času na reakciu a správne nastavenie. Chce to trpezlivosť a neurobiť prvý pohyb. Snažím sa čítať hru a hoci nie som veľký brankár, chcem urobiť zo seba takého veľkého, ako sa len dá," cituje Haláka Boston Herald na svojom webovom portáli.

Halák a Rask sa striedajú

CBS Sports pripomína, že tréner Bostonu zatiaľ pravidelne strieda brankárov od začiatku tejto sezóny. Fín Tuukka Rask aj Slovák Jaroslav Halák odchytali po tri zápasy.

Halák v nich zakaždým mal minimálne 30 zákrokov, pripísal si jeden shutout a celkovo má úspešnosť zákrokov 95,1% s priemerom 1,69 gólu na zápas.

Proti Anaheimu inkasoval ešte raz, to keď štyri minúty pred koncom Adam Henrique skóroval po prihrávke Nicka Ritchie. Ten sa dostal k puku po Halákovej chybe, keď 34-ročný ružinovský odchovanec ho nedokázal hokejkou odpratať z blízkosti svojej bránky.

"Tú situáciu som nezvládol, ale také veci sa stávajú. Vďakabohu, že sa to nestalo za stavu 2:1, lebo by to bol vyrovnávajúci gól súpera," doplnil Halák.

Štyri góly Pastrňáka

Slovenský gólman sa vyjadril aj na adresu štvorgólového českého strelca Davida Pastrňáka. Boli to slová chvály na spoluhráča, ktorý v šiestich zápasoch tejto sezóny nazbieral už 10 bodov (6+4), pričom v prvých dvoch dueloch vôbec nebodoval.

"Má schopnosť nájsť si správne miesto na skórovanie a túto vlastnosť nemá každý útočník. Je to veľký hráč. Dokazuje to z roka na rok v každom zápase a spolu s Bergeronom a Marchandom utvorili veľmi údernú útočnú trojicu. Vedia o sebe bez toho, aby sa na seba pozreli. Uľahčujú to potom nám všetkým," skonštatoval Halák.





