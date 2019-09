Video: Halák bol prvou hviezdou zápasu, Washington s Pánikom a Fehérvárym deklasoval Chicago

"Je to stále len prípravný zápas, ale víťazstvo sa počíta. Keď sa zvíťazí, je to vždy dobrý pocit a nezáleží na tom, či ide o súťažný zápas alebo nie," uviedol Jaroslav Halák pre zámorské médiá po stretnutí na klubovom webe Bruins. "Bol to veľmi dobrý zápas z pohľadu celého mužstva. Takmer po celých 60 minút sme korčuľovali so srdcom. V druhej tretine tam boli nejaké chybičky, ale vyriešili sme ich. Hrali sme solídne," doplnil Halák.