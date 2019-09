Video: Halák bol pri neúspechu Bostonu proti Pittsburghu, Ovečkin strelil druhý hetrik po sebe

NEW YORK 15. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik nebodoval, ale jeho Arizona zvíťazila na ľade New Yorku Rangers 4:3 po predĺžení v piatkovom zápase NHL.

Domáci viedli v polovici druhej tretiny 3:0, potom však prišiel štvorgólový obrat hostí, ktorý pečatil v záverečnej minúte predĺženia Derek Stepan. Arizona prerušila negatívnu sériu deviatich prehier v zápasoch proti Rangers. Stepan bol v rokoch 2010 - 2017 hráčom "jazdcov" a v drese tímu z Madison Square Garden absolvoval 515 zápasov v NHL.

Brankár Pittsburghu s kariérnym maximom

"Klamal by som, ak by som povedal, že toto nie je dobrý pocit. Keď som sa dnes ráno zobudil, povedal som si, čo tak streliť gól v predĺžení," rozvinul svoje myšlienkové pochody Derek Stepan. Naposledy predtým rozhodol zápas NHL v predĺžení 13. mája 2015 ešte ako hráč NY Rangers proti Washingtonu.

V piatok bol v hre aj slovenský brankár Jaroslav Halák, ale prehre Bostonu v Pittsburghu (3:5) nezabránil. Halák kryl 23 z 27 pokusov, ktoré na neho smerovali s priemernou úspešnosťou 85,20%. Hráči Bostonu vyslali na bránku Pittsburghu až 51 striel, no brankár Casey DeSmith si so 48 zákrokmi utvoril kariérne maximum. Bruins (stále bez zraneného kapitána Zdena Cháru) prišli o sériu troch víťazstiev. Penguins vyhrali štvrtý raz z ostatných šiestich duelov. "Keď sa darí, je všetko v poriadku. Táto liga je mimoriadne náročná a slabí súperi v nej nie sú. Každý večer treba tvrdo bojovať o víťazstvo, doma či vonku, My sme tak dnes učinili," uviedol DeSmith na webe NHL.

Kapitán v pravom zmysle slova

Naďalej platí, že Alexander Ovečkin je kapitán v pravom zmysle slova. Washington vyhral na ľade Caroliny 6:5 po nájazdoch aj vďaka hetriku ruského "snajpera". Ovečkin dosiahol 22. hetrik v NHL a druhý po sebe, bodoval v trinástom zápase v sérii (16 gólov + 10 asistencií), čím vyrovnal svoju najdlhšiu produktívnu šnúru v NHL z prelomu rokov 2006 a 2007. V 74 zápasoch proti Caroline v kariére zaznamenal 88 bodov.

Tridsaťtriročný Ovečkin v 31 zápasoch tejto sezóny strelil 28 gólov a je na čele tabuľky strelcov NHL. Hurricanes nepomohli k víťazstvu v domácej PNC Arene ani 4 body fínskeho útočníka Sebastiana Aha (2+2). Premeneným samostatným nájazdom preklopil zápas na stranu obhajcu Stanleyho pohára Čech Jakub Vrána. "Všetci chcú strieľať góly, ale v tejto súťaži to nie je jednoduché. Ja mám šťastie, že hrám s výbornými hráčmi, ktorí mi ich servírujú. Ja si už len urobím svoju prácu," skonštatoval Alexander Ovečkin.

Sumáre NHL

piatok

New Jersey - Vegas 5:4 po predĺžení (0:3, 2:1, 2:0 - 1:0)

Góly: 23. Zajac (Johansson, Bratt), 31. Wood (Coleman, Zajac), 47. Palmieri, 55. Seney, 61. Hischier (Johansson). - 2. Tuch (Lindberg, Schmidt), 8. W. Karlsson (Marchessault, McNabb), 10. Carrier (Reaves), 24. W. Karlsson (R. Smith, Marchessault)

New York Rangers - Arizona 3:4 po predĺžení (2:0, 1:1, 0:2 - 0:1)

Góly: 5. Bučnevič (Chytil, Vesey), 18. K. Hayes (Zuccarello), 26. Zibanejad (Pionk, K. Hayes) - 31. Oesterle (Keller, Schmaltz), 54. Archibald (Stepan, Goligoski), 57. Ekman-Larsson (Keller, Cousins), 65. Stepan (Schmaltz)

Richard Pánik (Arizona) odohral 18:38 min, 2 strely, 1 "hit", 1 plusový bod, 2 trestné minúty

Pittsburgh - Boston 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Góly: 18. Grant (Cullen, G. Wilson), 22. Kessel (Malkin, Aston-Resse), 40. Aston-Reese (Sheahan, Dumoulin), 51. Guentzel (Letang, Crosby), 60. Aston-Reese (Crosby, Johnson) - 32. Carlo (Wagner, Curaly), 48. Wagner (McAvoy, Kuraly), 49. Krejči (Pastrňák, Marchand)

Jaroslav Halák (Boston) odchytal 58:35 min, kryl 23 z 27 striel, úspešnosť 85,2%

Detroit - Ottawa 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Góly: 19, Glendening (Bertuzzi, Rasmussen), 33. Larkin (Nielsen, Kronwall) - 9. Tierney (Dzingel), 14. Chabot (White, Bödker), 48. Mark Stone (Elliott), 60. Tierney (Chabot, Dzingel)

St. Louis - Colorado 4:3 po predĺžení (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 4. Parayko (O´Reilly), 20. Barbašev (Bouwmeester, Schwartz), 51. Parayko (Dunn, Bozak), 63. O´Reilly (Bortuzzo) - 6. Andrighetto (Compher, Jost), 10. Calvert (Söderberg, Nieto), 54. Compher (MacKinnon, Rantanen)

Carolina - Washington 5:6 po sam. nájazdoch (2:1, 2:3, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 1. Martinook (Aho, De Haan), 14. Aho (Teräväinen), 25. Aho (Faulk, Teräväinen), 27. Teräväinen (Svečnikov, Aho), 54. Williams - 4. Ovečkin (Siegenthaler, Dowd), 33. T. Wilson (Kuznecov), 38. Ovečkin (Down, Carlson), 39. Boyd (Carlson, Dowd), 50. Ovečkin (Carlson, Bäckström), rozhod. sam. nájazd Vrána

Chicago - Winnipeg 3:4 po predĺžení (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)

Góly: 20. Toews (Keith, Saad), 34. Toews (Saad, Dahlström), 60. Gustafsson (Keith, Toews) - 15. Scheifele (Wheeler, Byfuglien), 36. Laine (Little, Morrissey), 40. Perreault (Scheifele, Wheeler), 61. Scheifele (Morrissey, Wheeler)

Edmonton - Philadelphia 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Góly: 13. Chiasson (Draisaitl, McDavid), 33. McDavid (Draisaitl, Nurse), 35. A. Larsson (Spooner, Nurse), 60. McDavid (Draisaitl) - 51. Voráček (Giroux)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

