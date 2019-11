Video: Guaidó vyzval na sériu štrajkov proti Madurovi, naliehal aj na štátnych zamestnancov

CARACAS 2. mája (WebNoviny.sk) - Venezuelský líder Juan Guaidó vyzval na sériu ochromujúcich štrajkov, aby prinútili prezidenta Nicolása Madura vzdať sa moci. Tie by mali podľa jeho slov vyvrcholiť generálnym štrajkom.

Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter Guaidó naliehal na štátnych zamestnancov, aby vo štvrtok konali a pridali sa ku konečnej fáze "Operácie Sloboda". Zároveň tiež vyzval protestujúcich, aby zostali v uliciach, až kým nedonútia Madurovu vládu k rezignácii.

Získanie podpory bude náročné

Podľa redaktorky BBC Americas Candace Piette bude získanie podpory štátnych zamestnancov pre Guaidóa, ktorý na nich apeluje už niekoľko týždňov, náročné.

Po mnohé roky sa totiž zamestnanci verejného sektora stretávali s tým, že ak sa nezúčastnia na vládnych zhromaždeniach, prídu o prácu. Ak by ich opozičný líder dostal na svoju stranu, znamenalo by to pre neho značný úspech.

V stredu sa vo Venezuele konali protivládne protesty aj demonštrácie podporovateľov vlády. Na oboch stranách boli spočiatku pokojné, neskôr však z Caracasu hlásili streľbu.

Mimovládna organizácia Venezuelské pozorovateľské centrum pre výskum spoločenských konfliktov neskôr v stredu informovala, že počas zhromaždenia vo štvrti Altamira zastrelili 27-ročnú ženu. Pri stretoch utrpelo zranenia 27 ľudí.

Zrážky si vyžiadali desiatky zranených

Guaidó v utorok skoro ráno zverejnil video natočené pri leteckej základni, v ktorom vtedajší pochod Caracasom prezentoval ako definitívny puč na zvrhnutie Madura. Na videu ho bolo vidieť obkoleseného ťažko ozbrojenými vojakmi s niekoľkými obrnenými vozidlami.

Tvrdil vtedy, že má podporu "odvážnych vojakov" v Caracase. Zároveň vyzval občanov, aby vyšli do ulíc, kde ho neskôr sprevádzal opozičný líder Leopoldo López, ktorý bol od roku 2014 v domácom väzení.

Zrážky počas utorkových udalostí si vyžiadali desiatky zranených. Maduro neskôr vyhlásil, že Guaidóov vojenský puč sa nepodaril. Opozičný líder aj napriek tomu vyzýva na ďalšie protesty.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.

