Video: Gilbert opísal svoj hrôzostrašný pád, s Tour de France 2018 sa lúčil so slzami v očiach

BAGNÉRES DE LUCHON 25. júla (WebNoviny.sk) – Púť belgického cyklistu Philippa Gilberta 105. ročníkom Tour de France sa skončia po 16. etape s cieľom v pyrenejskom kúpeľnom meste Bagnéres de Luchon.

V náročnom zjazde s Col de Portet d´Aspet skúsený tridsiatnik v drese tímu Quick-Step Floors 59 km pred cieľom nezvládol brzdnú dráhu v jednej zo zákrut a po kotrmelci skončil za betónovou kamennou stenou.

Fraktúra ľavého jabĺčka

Doudieraný síce pokračoval a prišiel aj do cieľa etapy. Keď však opadol súťažný adrenalín, naplno sa mu ozvali bolestivé miesta a konkrétne fraktúra ľavého jabĺčka mu zabránila v pokračovaní na „starej dáme“.

„Potvrdzujeme zlomeninu na bočnej časti jeho ľavej pately a Philippov koniec v pretekoch. V porovnaní so smrťou Fabia Casartelliho v rovnakom zjazde pred 23 rokmi však Philippe obišiel celkom dobre. Mohlo sa to skončiť oveľa horšie,“ napísal tím Quick-Step Floors v tlačovej správe.





„Napriek tejto náročnej chvíli som šťastný, že som mohol byť na Tour de France. Po tvrdom dopade na kamene som mal spočiatku pocit, že sa nemôžem ani pohnúť. Potom však prišiel niekto z Mavicu a pomohol mi dostať sa z rokliny,“ uviedol Philippe Gilbert vo vyhlásení Quick-Stepu.

Opísal prvé myšlienky po dopade





„Padal som azda len štyri metre, ale v prvej chvíli po dopade som si myslel, že mám všetko zlomené. Bolo tam veľa kameňov. Bolesť je veľká, ale ešte viac ma mrzí, že nemôžem pokračovať,“ uviedol neskôr 33-ročný Belgičan pre portál Sporza. Do autobusu svojho tímu nastupoval so slzami v očiach.





Cyklistický svet so zatajeným dychom sledoval Gilbertov pád, mnohým sa v mysli vynorili spomienky práve na tragickú udalosť z roku 1995 a Casartelliho smrť. Napokon sa všetko skončilo celkom dobre, hoci víťaz vlaňajších pretekov Okolo Flámska už do ďalšej etapy nenastúpi. „Bolí to veľmi a určite som takto nechcel opustiť Tour de France,“ dodal Gilbert.





„Keď som videl jeho bicykel pohodený na ceste, zľakol som sa a vedome spomalil. Je to veľká škoda, že nemôže pokračovať. Strácame v ňom obrovského pomocníka. Zaslúži si veľkú pochvalu za to, čo odovzdal v prospech úspechov nášho tímu na tejto Tour de France,“ uviedol víťaz utorkovej etapy a Gilbertov tímový kolega Julian Alaphilippe na webe Cyclingnews.

