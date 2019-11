Video+foto: Sagan na Tour de France 2019 získa rekordný zelený dres, v cieli 20. etapy predviedol „wheelie“

27.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sa v sobotu na Tour de France 2019 nezapojil do boja o etapové víťazstvo a sústredil sa na splnenie limitu. Do cieľa 20. etapy prišiel na 97. mieste s mankom takmer 16 minút. Fanúšikov pozdravil svojou tradičnou jazdou na zadnom kolese.

V bodovacej súťaži má trojnásobný majster sveta Sagan 309 bodov a pred druhým Eliom Vivianim (Deceuninck-Quick Step) 85-bodový náskok.

V nedeľu sa dá získať maximálne 70 bodov a tak je jasné, že ak Sagan príde do cieľa v Paríži, tak získa rekordný siedmy zelený dres.

Nedeľňajšia etapa s cieľom na Elyzejských poliach má 128 kilometrov. Sagan v minulosti skončil pod Eiffelovkou dvakrát druhý a aj teraz bude patriť k favoritom. "Bola to krásna Tour. Zajtra ideme do Paríža a uvidíme, ako to dopadne. Bolo by skvelé vyhrať," cituje slovenského cyklistu web sports.yahoo.com.

Líder celkového poradia Kolumbijčan Egan Bernal počas skrátenej 20. etapy Tour de France z Albertville do Val Thorens, ktorá merala necelých 59 km. 27. júl 2019.

Cyklisti počas skrátenej 20. etapy Tour de France z Albertville do Val Thorens, ktorá merala necelých 59 km. 27. júl 2019.

Britský jazdec Geraint Thomas, vľavo, gratuluje Kolumbijčanovi Eganovi Bernalovi k viťazstvu v skrátenej 20. etape Tour de France z Albertville do Val Thorens, ktorá merala necelých 59 km. 27. júl 2019.

Kolumbijčan Egan Bernal zvíťazil v skrátenej 20. etape Tour de France z Albertville do Val Thorens, ktorá merala necelých 59 km. 27. júl 2019.

