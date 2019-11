Video+foto: Prezident Trump v Bielom dome prijal premiéra Pellegriniho (aktualizované)

WASHINGTON 3. mája (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump v piatok tesne po 13:45 miestneho času (19:45 stredoeurópskeho času) prijal v Bielom dome slovenského premiéra Petra Pellegriniho.

Hlavnými témami vzájomného rozhovoru boli vývoj nezamestnanosti, ekonomická situácia, ale aj nákup amerických stíhačiek F-16.

„Príbeh Slovenska je dnes úspešný. Rád by som sa za to poďakoval aj vám. A rád by som vám aj zagratuloval k vašej historickej nezamestnanosti,“ povedal Pellegrini počas prijatia v Oválnej pracovni s tým, že ak sa darí Amerike, darí sa aj Slovensku. Na otázku, či príde na Slovensko, Trump odpovedal, že by jedného dňa rád prišiel.

Dary pre Trumpa a jeho manželku Melaniu

Pellegrini ocenil, že Trump je v otázkach spoločnej obrany priamy. Informoval ho, že Slovensko svoje sľuby plní. Záväzok investovať dve percentá HDP do obrany dosiahneme v roku 2022, dva roky pred tým, ako sme si sami stanovili. „Modernizujeme našu armádu, kupujeme vaše stíhačky,“ povedal Trumpovi.





To ocenil aj americký prezident. „Veľmi ma teší, že aj vy dosahujete veľmi dobré čísla v ekonomike. Na Slovensku sú úžasní ľudia. Náš vzťah nikdy nebol lepší. To, čo ste povedali, je pravda. Ste veľmi blízko k dosiahnutiu záväzku,“ povedal Trump.





Úvodné slovo malo podľa pôvodného plánu trvať tri až päť minút, nakoniec novinári smeli ostať v Oválnej pracovni viac ako 12 minút. Trump počas toho odpovedal aj na vnútropolitické otázky týkajúce sa správy Roberta Mullera o vplyve Ruska vo voľbách, Venezuele, ale aj jeho dnešnom telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.





Pellegrini mal počas rozhovoru pozvať Trumpa na návštevu Slovenska. Americký prezident so svojou manželkou Melaniou dostali aj dary – Trump bejzbalovú pálku a jeho manželka kroj zo stredného Slovenska.

Na rokovaní aj Lajčák a Kmec

Pellegriniho na ceste do USA sprevádza minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a zahraničnopolitický poradca premiéra Peter Kmec. Obaja boli aj na plenárnom rokovaní s americkou stranou.

Okrem nich boli prítomní veľvyslanec v USA Ivan Korčok, riaditeľka protokolu Denisa Ďurišová, šéf tlačového odboru Tomáš Kuča, zástupkyňa riaditeľa kancelárie predsedu vlády Jana Gondová, riaditeľ kabinetu ministra zahraničných vecí Andrej Droba a zástupca veľvyslanca v USA Jozef Polakovič.

Za americkú stranu boli okrem Trumpa prítomní minister zahraničných vecí Mike Pompeo, úradujúci šéf kancelárie Bieleho domu a riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet Mick Mulvaney, poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton, hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sanders, asistent prezidenta pre obchod a priemyselnú politiku Peter Navarro, úradujúci námestník ministra obrany David L. Norquist, veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling, riaditeľka odboru pre Európu a Rusko v Rade pre národnú bezpečnosť Fiona Hill a asistent prezidenta a dôstojník ozbrojených síl pre obranu a stratégiu v Rade pre národnú bezpečnosť Earl Matthews.

V Bielom dome bol aj Dzurinda

Návšteva Pellegriniho sa konala krátko po návšteve amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea na Slovensku.





Pompeo navštívil Bratislavu v polovici februára, pričom išlo o prvú návštevu amerického šéfa diplomacie na Slovensku od roku 2005. Vtedy Condoleezza Riceová sprevádzala prezidenta Georgea Busha na summit s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.





Predtým vo funkcii ministerky zahraničných vecí navštívila Slovensko česká rodáčka Madeleine Albrightová. Za Slovensko bol naposledy vo Washingtone za éry Baracka Obamu vtedajší premiér Robert Fico v novembri 2013, keď navštívil Washington na pozvanie viceprezidenta Joea Bidena.





V roku 2008 zase slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča prijal prezident George W. Bush. V marci 2006 prijal Bush slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu a stretol sa aj s bývalým prezidentom Rudolfom Schusterom.





President @realDonaldTrump welcomed Prime Minister of the Slovak Republic Peter Pellegrini to the Oval Office today to talk trade! pic.twitter.com/gpiGB16wDH &mdash The White House (@WhiteHouse) 3. mája 2019

Americký prezident Donald Trump prijal v Bielom dome slovenského premiéra Petra Pellegriniho. Washington, 3. máj 2019.

President Donald Trump welcomes Slovakia’s Prime Minister Peter Pellegrini to the White House in Washington, Friday, May 3, 2019. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

