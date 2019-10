Video: Formula 1 oslavuje tisícku, Hamilton očakáva v Číne tesné preteky

ŠANGHAJ 12. apríla (WebNoviny.sk) - Motoristickú formulu 1 čakajú počas víkendu veľké oslavy. Veľká cena Číny na okruhu v Šanghaji bude pre najprestížnejšiu triedu motošportu jubilejnou tisícou v poradí.

Na tretie preteky v tomto súťažnom ročníku prichádza vo veľkej forme Mercedes, ktorého jazdci zvíťazili v oboch doterajších podujatiach.

Valtteri Bottas sa tešil na úvod v Austrálii, jeho kolega a úradujúci majster sveta Lewis Hamilton zaúradoval pred dvoma týždňami v Bahrajne.

Hamilton o extrémnej vyrovnanosti

Brit mal na okruhu v Sachíre aj kus šťastia, keď vyťažil zo smoly Charlesa Leclerca na monoposte Ferrari. Mladý Monačan prišiel o premiérové víťazstvo v F1 deväť kôl pred koncom, keď ho zradila technika. Päťnásobný šampión Hamilton napriek dvom prvenstvám svojho tímu vie, že Ferrari bude v Šanghaji robiť všetko pre to, aby konečne zvíťazilo.

"Potrebujeme urobiť všetko správne, získať rýchlosť všade, kde to len pôjde. Neviem predpovedať výsledok, ale dúfam, že budeme rýchli. Na špici je to extrémne vyrovnané. Očakávam, že navrchu bude aj Red Bull. Vlani tu mali pomerne pomalý štart, ale napokon sa im podarilo vyhrať. Možno sa niečo podobné stane aj teraz. Ferrari možno nasadí nejakú novinku a bude ešte lepšie ako v Bahrajne," povedal Hamilton, citovali ho portály Sky Sports a formula1.com.

Vettel sa v novom aute necíti ideálne

Vicemajster sveta Vettel v doterajších dvoch veľkých cenách dosiahol iba štvrté a piate miesto a priznal, že v novom aute sa necíti úplne ideálne.









"Nebol som spokojný so svojimi výkonmi, ani s pocitom v aute. Je to trochu iné, ako keď sme pred sezónou testovali. Viem, že môžem byť lepší, pred nami je ešte mnoho pretekov. Musíme dokázať našu kvalitu. Prinajmenšom, ak nebudem na vrchole ja, bude tam môj partner. Bolo prekvapením, keď sme prišli do Austrálie a neboli sme zďaleka na takej úrovni ako na testoch v Barcelone. Uvidíme, čo bude teraz v Číne," uviedol Vettel pre oficiálnu stránku F1.





V Šanghaji bude počas sviatočného víkendu okolo 20°C, v nedeľu by malo v dopoludňajších hodinách aj spŕchnuť. Kvalifikácia na VC Číny sa začne v sobotu o 8.00 h, nedeľňajšie preteky odštartujú o 8.10 h.

Veľká cena Číny Dejisko: Šanghajský medzinárodný okruh Dĺžka okruhu: 5451 metrov Dĺžka pretekov: 56 okruhov (305,066 km) Kapacita tribún: 200 000 divákov Minuloročný víťaz: Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Michael Schumacher (Nem.) Ferrari 1:32,238 min (2004) Rekordér v počte víťazstiev - jazdec: Lewis Hamilton (V. Brit.) - 5 (2008, 2011, 2014, 2015, 2017) Rekordér v počte víťazstiev - tím: Mercedes - 5 (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)

Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov VC Číny

2018 Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 2017 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes 2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2013 Fernando Alonso (Šp.) Ferrari 2012 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes 2011 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren 2010 Jenson Button (V. Brit.) McLaren 2009 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

Poradie MS (po 2 z 21 pretekov): 1. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 44 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 43, 3. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 27, 4. Charles Leclerc (Mon.) Ferrari 26, 5. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 22, 6. Kimi Räikkönen (Fín.) Alfa Romeo 10

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 87 bodov, 2. Ferrari 48, 3. Red Bull 31, 4. Alfa Romeo 10, 5. Haas a McLaren po 8

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !