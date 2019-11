Video: Filipínsky prezident navštívi katedrálu, v ktorej Islamský štát zabil desiatky ľudí

MANILA 28. januára (WebNoviny.sk) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte a najvyšší bezpečnostní predstavitelia Filipín v pondelok navštívia rímsko-katolícku katedrálu na ostrove Jolo, kde pri bombovom útoku zahynulo najmenej 20 ľudí.

Prezident sa stretne s preživšími a absolvuje tiež bezpečnostnú schôdzu s predstaviteľmi armády a polície. Polícia na Filipínach je v súčastnosti v stave vysokej ostražitosti, aby zabránila ďalším podobným útokom.

K útoku sa prihlásil Islamský štát

Útok, pri ktorom dve explózie zasiahli katedrálu Panny Márie Karmelskej, sa stal v hlavnom meste Jolo v provincii Sulu. Podľa polície pri ňom zomrelo 15 civilistov a päť vojakov. Zranenia utrpelo 111 ľudí, z toho zhruba 90 bolo civilistov.

K útoku sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS), ktorá na sociálnych sieťach uviedla, že ho vykonali dvaja samovražední atentátnici s výbušnými opaskami. Jeden sa odpálil pri vchode do katedrály, druhý na parkovisku.

Hlavný podozrivý

Nemenovaný popredný vládny predstaviteľ sa pre agentúru The Associated Press vyjadril, že jedným z hlavných podozrivých v súvislosti s útokom je veliteľ islamistickej skupiny Abú Sajjáf, ktorá je pridružená k IS, Hatíb Sawadžán.

Najmenej štyroch jeho mužov zaznamenali bezpečnostné kamery blízko miesta útoku. Sawadžán, ktorý sa usadil v džungli pri meste Patikul, je podozrivý z únosov za výkupné či popráv rukojemníkov vrátane dvoch Kanaďanov.





