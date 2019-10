Video: Fehérváry sa opäť tešil z triumfu v NHL a rozdal štyri „hity“, Pánik si pripísal „plusku“

5.10.2019 (Webnoviny.sk) - Aj druhý zápas Martina Fehérváryho v najslávnejšej zámorskej profilige NHL bol víťazný. Jeho klub Washington zvíťazil na ľade New Yorku Islanders 2:1 a mladý slovenský obranca odohral 15:31 min.

Fehérváry uštedril štyri bodyčeky

Prezentoval sa jednou strelou na bránku a aj tvrdou hrou do tela. Súperom uštedril štyri bodyčeky, spolu s kapitánom Alexandrom Ovečkinom najviac spomedzi celého tímu Capitals.

Richard Pánik absolvoval v útoku víťazného tímu 14:09 min s jednou strelou a jedným plusovým bodom. Ruský brankár Iľja Samsonov zažil víťazný debut v NHL s 25 zásahmi, víťazný gól hostí strelil T.J. Oshie. Tréner Todd Reirden pochválil defenzívu svojho tímu.





"Za posledné roky sa práve naša obrana najviac zmenila. Viacerí skúsení hráči sú preč a prišli noví ako napríklad Radko Gudas. Rovnako viacerí mladí sa zhostili rôznych úloh veľmi dobre," povedal Reirden, cituje ho portál nhl.com.

Marinčin zostal medzi náhradníkmi

Viac Slovákov už do piatkových zápasov NHL nezasiahlo. Obranca Martin Marinčin zostal len medzi náhradníkmi Toronta a prizeral sa víťazstvu Maple Leafs na ľade Columbusu (4:1). Dvoma bodmi a jednou asistenciou sa na triumfe favorita podieľal Mitchell Marner. Po prehre sa kouč Blue Jackets John Tortorella hneval: "Nemôžeme hrať päť oslabení. Mali sme šancu skórovať v kľúčových okamihoch, no nevyšlo nám to."





Domáci zápas v piatok nevyšiel hráčom San Jose Sharks, ktorí podľahli tímu Vegas Golden Knights 1:5. Jubilejný 800-tý duel v NHL odchytal brankár hostí Marc-Andre Fleury a bol to zápas úspešný.





"Tento triumf nevymaže zlé spomienky na to, čo sa stalo v jari," poznamenal Fleury narážajúc na vypadnutie mužstva z Las Vegas práve so San Jose v 1. kole play-off v predĺžení siedmeho zápasu série. Hrdinom hostí sa v piatok stal český krídelník Tomáš Nosek, autor dvoch gólov a jednej asistencie.

Konecny strelil dva góly

Návrat NHL po deviatich rokoch zažila v piatok Praha. Vypredaná 02 Arena videla v rámci projektu Global Series víťazstvo Philadelphie nad Chicagom (4:3), dvoma gólmi sa na tom podieľal útočník Flyers Travis Konecny.





"Snažil som sa hrať správne, dostal som pár dobrých odrazov puku a vzišlo z toho niekoľko šancí. Občas to tam takto padne a občas zasa nie. Dnes to vyšlo," povedal Konecny.





"Sme sklamaní z toho, že nám to nevyšlo. V druhej tretine sme hrali trochu horšie a nevyplatilo sa nám to," skonštatoval kapitán Chicaga Jonathan Toews.

NHL - výsledky

piatok:

Philadelphia - Chicago 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)





New Jersey - Winnipeg 4:5 po sam. nájazdoch (1:0, 3:1, 0:3 - 0:0, 0:1)









New York Islanders - Washington 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Richard Pánik odohral 14:09 min, 1 strela, 1 plusový bod, Martin Fehérváry (obaja Washington) odohral 15:31 min, 1 strela, 4 "hity"









Columbus - Toronto 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)









San Jose - Vegas 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)





