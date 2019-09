Video: FC Liverpool je po prehre s PSG nad priepasťou, v šlágri Ligy majstrov aj diskutabilná jedenástka

PARÍŽ 29. novembra (WebNoviny.sk) - Finalistovi uplynulého ročníka futbalovej Ligy majstrov, anglickému tímu FC Liverpool, hrozí, že si nezahrá v tohtosezónnej jarnej vyraďovacej fáze kontinentálneho pohára číslo jeden.

"The Reds" v stredajšom dueli v parížskom Parku princov proti miestnemu St. Germain mohli v prípade víťazstva definitívne spečatiť prienik ďalej, avšak po prehre 1:2 sú v úplne opačnej pozícii. Spadli až na 3. miesto (6 bodov, pozn.) za SSC Neapol (9) a spomenutý PSG (8). Na chvoste je srbská Crvena zvezda Belehrad (4).

"Úvod stretnutia bol presne taký, ako sme očakávali - hralo sa šialene a vo vysokom nasadení. Súper dvakrát skóroval po tom, čo sa dostal k tzv. druhej lopte. Nakoniec to nebol náš večer, ale stále máme nádej na postup. Na Anfielde však musíme vyhrať, proti Neapolu to bude veľké finále tejto skupiny," poznamenal pre BT Sport liverpoolský kouč Jürgen Klopp, ktorého zverenci nezískali v C-skupine na ihriskách súperov v troch zápasoch ani bod. Z ostatných siedmich vystúpení v LM prehrali až päť.

Liverpool je v ťažkej situácii

Ak "LFC" v záverečnom zápase B-skupiny doma nevyhrá nad Neapolom, najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu LM 2018/2019 bude na svete.

Ani víťazstvo však mužstvu trénera Jürgena Kloppa nemusí stačiť. Bude totiž záležať na viacerých okolnostiach a rozhodnúť môže každý strelený gól. Ak by parížsky St. Germain vyhral na pôde Crvenej zvezdy Belehrad, Liverpoolu by stačil aj triumf 1:0, avšak 2:1 či 3:2 už nie.

Ak by došlo k situácii, že by mali všetky tri mužstvá po deväť bodov, "Čierny Peter" by zostal v rukách parížskeho St. Germain, ktorý by mal v minitabuľke troch spoločne s Neapolom o bod menej ako Liverpool, ale horšiu gólovú bilanciu zo vzájomných zápasov (2:2 v Paríži, 1:1 v Neapole, pozn.). "Je to stále v našich rukách, teda aspoň predpokladám, že je to tak," dodal Klopp.

Diskutabilná penalta po páde Maného

Parížania sa od začiatku zahryzli do protivníka. V 13. min otvoril skóre Španiel Juan Bernat a v 37. min pridal druhý zásah Brazílčan Neymar.

V nadstavenom čase prvého dejstva však Liverpool znížil, keď James Milner premenil pokutový kop nariadený po diskutabilnom zákroku Ángela Di Maríu na Sadia Maného. Opakované televízne zábery totiž preukázali, že Senegalčan sa ochotne porúčal k zemi ešte pred kontaktom s argentínskym reprezentantom.

Mužstvo spod Eiffelovej veže mohlo byť v prípade prehry s Liverpoolom a výhry Neapolčanov nad Crvenou zvezdou Belehrad mimo hry, napokon však udržalo nažive šancu na prienik zo skupiny.

"Bola to naša posledná možnosť ukázať, že dokážeme súperiť aj s tímami ako Liverpool. Toto mužstvo má neuveriteľnú mentalitu. Museli sme vynaložiť veľa energie, hrali sme usilovne a s veľkým nasadením. Uvedomovali sme si silu liverpoolského útočného tria, preto som chcel mať na ihrisku dve ´šestky´, ktoré by vypomáhali pri bránení - Marquinhosa a Marca Verrattiho. Keď sme mali loptu, jeden z nich zároveň podporoval útok a druhý zaisťoval stred poľa. Hráčom som pred zápasom či cez prestávku ani nemusel príliš prehovárať do duše. Ukázali správny prístup, takže to nebolo potrebné," skonštatoval tréner Parížanov Thomas Tuchel podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA).





