Video: Fantastický Sagan skončil druhý na kritériu Tour Down Under, záver poznačil pád

ADELAIDE 13. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) skončil na druhom mieste v kritériu Tour Down Under Classic, ktoré sa konalo v nedeľu v uliciach austrálskeho Adelaide.

V tradične úvodných pretekoch sezóny na južnej pologuli Sagan v záverečnom šprinte nestačil na Austrálčana Caleba Ewana z tímu Lotto-Soudal.

Na treťom mieste skončil ďalší domáci cyklista Alexander Edmondson (Mitchelton-Scot). Preteky boli tradičným predkrmom pred úvodným podujatím prestížneho seriálu WorldTour v novej sezóne - Tour Down Under (15.- 20. 1.).

Hromadný pád

Záver divácky atraktívnych pretekov, ktoré sa jazdili po okruhoch v Adelaide v celkovej dĺžke 51 km, poznačil hromadný pád. Ocitol sa v ňom aj jeden z ašpirantov na víťazstvo Talian Elia Viviani (Deceuninck - Quickstep).





Do cieľovej rovinky doviedol najlepších šprintérov na prvom mieste Talian Daniel Oss, ktorý tak rozbehol šprint pre svojho tímového kolegu Petra Sagana. Keď Oss "zvesil nohy", Sagan bol tretí.





Neskôr sa posunul na druhé meisto, ale pred Ewana sa už nedostal. Zaostal za ním o dĺžku bicykla. Pre 24-ročného Ewana je to prvé víťazstvo po prestupe z Mitchelton-Scott do belgického tímu Lotto-Soudal.





Cieľ na obávanom kopci

Peter Sagan obhajoval na kritériu v uliciach Adelaide víťazstvo z vlaňajška. Vtedy o jeho triumfe pred Andrém Greipelom a Calebom Ewansom rozhodol až fotofiniš. Slovenský jazdec bol prvým zahraničným pretekárom, ktorý dokázal na podujatí zvíťaziť od roku 2015.

Už 21. ročník nadchádzajúcich pretekov Santos Tour Down Under pozostáva zo šiestich etáp, cyklisti v regióne Južnej Austrálie dovedna absolvujú 831 km. Prvá etapa v utorok 15. januára z povedie z North Adelaide do Port Adelaide a bude mať 132,4 km. Podujatie uzatvorí 6. etapa s dĺžkou 151,5 km s cieľom na obávanom kopci Willunga Hill v nedeľu 20. januára.



Tour Down Under Classic Adelaide - Adelaide, 51 km 1. Caleb Ewan (Aus.) Lotto-Soudal 1:03:59 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Alexander Edmondson (Aus.) Mitchelton-Scott - obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Roger Kluge (Nem.) Lotto-Soudal +2, 5. Daniel Oss (Tal.) Bora-Hansgrohe +4, 6. Owain Doull (V. Brit.) Sky +5.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !