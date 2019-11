Video: Fantastický Liverpool zmazal trojgólový náskok Barcelony a zahrá si finále Ligy majstrov

LIVERPOOL 7. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Liverpool sa stali prvými finalistami Ligy majstrov 2018/2019.

V utorňajšom odvetnom stretnutí semifinále sa im poradil dokonalý obrat, keď po prehre 0:3 v prvom zápase dokázali zvíťaziť na Anfielde 4:0 a po roku sa znovu predstavia vo finále najprestížnejšej európskej futbalovej súťaže.

Liverpool uspel aj bez Salaha

Druhý finalista vzíde z dvojice Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam. Holanďania zvíťazili v prvom zápase semifinále v Londýne 1:0, odveta je na programe v stredu 8. mája.

Vlaňajší neúspešný finalista z mesta Beatles nastúpil do odvety bez nedoliečeného brazílskeho útočníka Roberta Firmina, zraneného Guinejčana Nabyho Keitu a aj bez egyptského krídelníka Mohameda Salaha. Skóre stretnutia otvoril už v 7. min domáci útočník Divock Origi.





V zostávajúcom priebehu prvého polčasu si obe mužstvá vytvorili niekoľko sľubných príležitostí, sieť za oboma brankármi sa však do prestávky už nerozvlnila. Do druhého polčasu nastúpil namiesto zraneného domáceho obrancu Andrewa Robertsona univerzál Georginio Wijnaldum. Dvadsaťosemročný Holanďan dokázal po desiatich minútach na ihrisku zmazať v priebehu dvoch minút náskok Kataláncov z prvého stretnutia. Postupový zásah domácich dosiahol v 79. min po narýchlo rozohranom rohu dvojgólový Origi.

Podobná prehra Barcelony s AS Rím

Hráčom FC Barcelona ostali po zápase iba oči pre plač, keďže aj vo vlaňajšej sezóny vypadli z Ligy majstrov po podobnom priebehu. Pred rokom vo štvrťfinále zvíťazili na Camp Nou 4:1 nad AS Rím. Taliani však v odvete dokázali triumfovať 3:0 a oslavovali postup do ďalšej fázy súťaže. FC Liverpool vlani zažil nešťastné finále proti Realu Madrid, keď po fatálnych chybách svojho gólmana Lorisa Kariusa neuspel po výsledku 1:3.





Dvaja 5-násobní európski kluboví šampióni sa v konfrontácii na kontinentálnej pohárovej scéne stretli po 12 rokoch. V sezóne 2006/2007 na seba natrafili v osemfinále LM. Liverpool víťazstvom 2:1 u súpera položil základy postupu do ďalšej fázy a nič na tom nezmenila ani domáca tesná prehra na Anfielde (0:1). Rovnakí súperi sa predtým vo vyraďovačke niektorého z európskych pohárov stretli ešte dvakrát - aj v týchto prípadoch triumfovali liverpoolskí "The Reds". Bolo to v semifinále Pohára UEFA 1975/1976 aj 2000/2001, pričom Liverpool zakaždým dokráčal až k zisku trofeje.





Liga majstrov 2018/2019 semifinále - odveta FC Liverpool (Angl.) - FC Barcelona (Šp.) 4:0 (1:0) - prvý zápas: 0:3 - FC Liverpool postúpil do finále Góly: 7. a 79. Origi, 54. a 56. Wijnaldum, ŽK: 11. Fabinho, 66. Matip - 45.+ Busquets, 53. Rakitič, 75. Semedo, rozhodoval: Cüneyt Cakir (Tur.) Zostavy: FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, V. van Dijk, Robertson (46. Wijnaldum) - Henderson, Fabinho, Milner - Shaqiri (90. Sturridge), S. Mané, Origi (85. Goméz) FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal (75. Arthur), Busquets, Rakitič (80. Malcom) - Messi, L. Suárez, Coutinho (60. Semedo)



