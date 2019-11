Video: Egal Bernal na Tour de France 2019 dosiahol úspech, ktorý sa len tak často nevidí

"Myslím si, že jeho víťazstvo na Tour de France je prvým z mnohých. Neustále sa zlepšuje a narodil sa pre rýchlu jazdu do kopca. Je to fenomenálny športovec. Má okolo seba najlepší tím, ktorý ho podporuje, rovnako ako jeho rodina. Je to skromný chalan so svetlou budúcnosťou," povedal 33-ročný Thomas pre The Guardian.