Video: Dvojročný chlapček spadol do stometrovej studne, nevedia sa k nemu dostať ľudia ani stroje

MADRID 16. januára (WebNoviny.sk) - Španielski záchranári hľadajúci dvojročného chlapca našli v pôde zo studne jeho vlasy. Vďaka tomu sa potvrdila ich hypotéza, že dieťa spadlo do sto metrov hlbokej diery, no nachádza sa v časti, do ktorej sa nedostanú stroje ani prieskumné zariadenie.

Zástupkyňa úradov v Malage vyhlásila, že testy DNA ubezpečili záchranárov, že "dieťa sa tam nachádza". Maria Gamez v stredu takisto povedala, že záchranári sa snažia vyvŕtať bočný tunel, ktorým by sa dostali ku chlapcovi.

Šachta je totiž príliš úzka na to, aby sa do nej mohol dostať dospelý človek. V priemere má menej ako 25 centimetrov. Úrady objasnili, že chlapec spadol do nezabezpečenej studne v nedeľu po tom, ako sa vzdialil od rodičov.





