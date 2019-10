Video: Dva štarty, dvaja tréneri. Toto sa mi ešte nestalo, hovorí Hancko po remíze vo Švédsku

ŠTOKHOLM 17. októbra (WebNoviny.sk) – Dávid Hancko v sobotu absolvoval proti Česku (1:2) v Lige národov premiéru v seniorskej futbalovej reprezentácii SR a v najcennejšom drese sa predstavil opäť aj v utorňajšom prípravnom zápase proti domácemu Švédsku (1:1) .

Prvýkrát v základnej zostave

Kým na trnavskom Štadióne Antona Malatinského nastúpil ako striedajúci hráč na záverečných desať minút, v Štokholme figuroval v základnej zostave a odohral celý zápas.

"Snažil som sa naplno sa koncentrovať a plniť pokyny, ktoré mi dal tréner, či odporúčania, ktoré som dostal ešte pred zápasom od spoluhráčov. Predsa len som hral s nimi prvýkrát. Zároveň som si však chcel duel aj užiť a myslím si, že celkom sa mi to aj darilo. Už teraz viem, čo som mohol urobiť lepšie - stále mám veľký priestor na progres. Som vďačný za šancu nastúpiť v základnej v zostave v takomto, pre mňa, ostrom zápase. Som takisto rád, ako ma chalani prijali medzi seba a vážim si to," zhodnotil v mixzóne Hancko.





Obranca talianskeho klubu AC Fiorentina si nemyslí, že stretnutie malo jednoznačného favorita. "Kto je favorit, určujú väčšinou novinári. Napokon sa aj tak vždy rozhodne na ihrisku. Švédi boli na majstrovstvách sveta a hrali tam dobre. Nepochybujem o tom, že majú veľmi široký káder, takže na množstvo zmien v ich zostave by som nehľadel," povedal.

Slabší úvod druhého polčasu

Hancko verí, že reprezentanti SR mohli proti Švédsku pomýšľať aj na triumf, ale doplatili na slabší úvod druhej časti hry: "Myslím si, že v prvom polčase sme boli lepší. Môže nás mrzieť začiatok druhého polčasu, kedy boli o niečo lepší ako my a z toho pramenil aj úvodný gól. Mali sme viac gólových šancí, v závere mohol rozhodnúť o našom triumfe Milan Škriniar, ale výborne sa predviedol ich brankár. Remíza sa nám síce máli, ale ja osobne som rád, že som si pripísal štart od začiatku. Samozrejme, trošku ma mrzí, že nebol víťazný."





Ostatný zraz slovenského národného tímu bol turbulentný. Po prehre proti Česku prekvapivo abdikoval tréner Ján Kozák. Proti Švédom mužstvo viedol jeho dovtedajší asistent Štefan Tarkovič. „Nebolo to jednoduché. Je to celkom zvláštny pocit, mať v dvoch štartoch dvoch trénerov. Teraz sa to zmení, angažujú niekoho nového, takže pri prípadnom treťom zápase za reprezentáciu ma bude viesť už tretí tréner. Toto sa mi ešte nestalo, ale futbal prináša aj takéto situácie. Postavili sme sa k tomu správne a podali sme kompaktný výkon,“ uzavrel čoskoro 21-ročný Hancko.









Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !