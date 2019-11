Video: Dúbravka v Anglicku zneškodnil najviac striel zvnútra „päťky“, váži si podporu fanúšikov

NEWCASTLE 21. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka sa poďakoval fanúšikom anglického futbalového klubu Newcastle United za mohutnú podporu v priebehu sobotňajšieho stretnutia 23. kola Premier League 2018/2019 proti Cardiffu City (3:0).

Pochvala pre fanúšikov

Tento duel mal pre "straky" mimoriadne dôležitý význam. Trojbodovým ziskom sa dostali tesne nad zostupové pásmo (na 17. mieste majú 21 bodov, pozn.), do ktorého sa zošmykol práve Cardiff City (19). "Máme úžasných priaznivcov, ktorí v St James Parku opäť vytvorili fantastickú atmosféru," poznamenal Dúbravka podľa webu chroniclelive.co.uk.

Fanúšikovia na tribúnach v zápase neraz skandovali jeho meno, slovenský gólman priznal, že mal z toho veľkú radosť. "Bolo to pre mňa úžasné. Počujem všetko, čo diváci za mnou kričia, veľmi ma to potešilo. Tieto veci si veľmi vážim, pretože to ako hráči veľmi potrebujeme," doplnil 30-ročný Žilinčan, ktorý si v tejto ligovej sezóne už siedmykrát udržal čisté konto.

Za rok si vybudoval slušné renomé

Newcastle zvíťazil v Premier League prvýkrát od 15. decembra 2018. Aj vtedy to dokázal v stretnutí s tímom namočeným do záchranárskych prác, keď vyhral v Huddersfielde (1:0).

"Vedeli sme, že proti Cardiffu to bude ťažký a zložitý duel. Museli sme si to ´odmakať´. Hráči súpera radi stoja pred vami vo vlastnej šestnástke. Mám radosť, že sme strelili tri góly, je to dôležité pre naše sebavedomie. Najbližšie hráme doma s Manchestrom City, príde k nám jedno z najlepších mužstiev v Európe," skonštatoval Dúbravka.

Bývalý brankár Sparty Praha či dánskeho Esbjergu si za rok strávený na Britských ostrovoch vybudoval slušné renomé. Mnohí odborníci ho radia na popredné priečky v Premier League, čo sa týka kvality výkonov. Twitterové konto Newcastle Era pripomenulo, že Dúbravka má zvnútra "päťky" najviac úspešných zákrokov (9) spomedzi brankárov v šiestich najvyšších anglických ligových súťažiach.

