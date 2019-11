Video: Dúbravka dostal gól v 24. sekunde, potom zmaril veľké šance ManCity a vychytal triumf Newcastlu

NEWCASTLE 30. januára (WebNoviny.sk) - Šance futbalistov Manchestru City na obhajobu majstrovskej trofeje v anglickej Premier League 2018/2019 v utorok opäť trochu poklesli.

Citizens prehrali v dueli 24. kola na ihrisku Newcastlu United 1:2 a tradične spoľahlivým výkonom sa pod to podpísal aj slovenský brankár "strák" Martin Dúbravka.

Tridsaťročný Žilinčan síce inkasoval už v 24. sekunde stretnutia, ale v neskoršom priebehu si na ňom favorizovaní hostia "vylámali zuby" a Newcastle zaznamenal dôležitý bodový zisk z pohľadu udržania sa medzi anglickou elitou.

Zmaril dve veľké šance

V druhom polčase ešte za stavu 0:1 Dúbravka zmaril dve veľké šance Raheema Sterlinga a Davida Silvu. "Dokázali sme to. Nemám slov, som na nás nesmierne hrdý," uviedol Dúbravka na twitteri.

Manchester City zostal napriek prehre na 2. pozícii v tabuľke (56 bodov, pozn.) a na lídra FC Liverpool stráca štyri body, "The Reds" však môžu zvýšiť náskok v stredajšom dueli s Leicestrom City.

"Keď musíte naháňať súpera pred vami, myslíte iba na to, ako zvíťaziť. Nám sa to v Newcastli nepodarilo," vyhlásil tréner ManCity Pep Guardiola. Španiel priznal, že jeho mužstvo si už nemôže dovoliť ďalšie zaváhania. "Nasledujúci týždeň bude veľmi ťažký. Nastúpime proti Arsenalu, Evertonu a Chelsea. Zaostávame za Liverpoolom, ale ešte sa hrá o množstvo bodov," doplnil Guardiola.

Jubilejný zápas Guardiolu

Pre niekdajšieho kouča Bayernu Mníchov a FC Barcelona bol zápas v Newcastli jubilejný 100. ligový na lavičke Manchestru City. Získal v nich dovedna 234 bodov, v minulosti bol v úvodnej stovke duelov lepší iba Portugalčan José Mourinho (237).

Víťazný zásah domácich "magpies" v St James Park zaznamenal v 80. min Matt Ritchie, keď delovkou premenil pokutový kop. Dvadsaťdeväťročný škótsky reprezentant dúfa, že triumf nad Manchestrom City nakopne tím Rafaela Beníteza k ďalším výhram vo zvyšnom priebehu ligového ročníka. Momentálne hráčom Newcastle United patrí 14. priečka v tabuľke o 2 body za trinástym Brightonom a 5 bodov pred Cardiffom na osemnástej, čiže prvej zostupovej pozícii.

"Je to fantastický výsledok. Najdôležitejšia bola viera. Nie som si istý, či fanúšikovia verili v naše víťazstvo. My sme si však šatni povedali, že ideme vyhrať. Presvedčili sme sa, že ešte z toho môže byť vydarená sezóna. Vlani sme v podobnom období doma zdolali Manchester United a bol to pre nás zlomový bod. Dúfajme, že to tak bude aj tentoraz," vyhlásil Ritchie.

