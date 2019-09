Video: Dôležité sú víťazstvá mužstva a nie kto dá gól, vraví Bale po postupe do finále MS klubov

ABÚ ZABÍ 20. decembra (WebNoviny.sk) - "Waleský expres" Gareth Bale bol hlavnou postavou stredajšieho druhého semifinálového duelu na XV. futbalových majstrovstvách sveta klubov v Spojených arabských emirátoch (12.-22. decembra), v ktorom zástupca Európy, španielsky klub Real Madrid zvíťazil nad japonskou Kašimou Antlers 3:1.

Dvadsaťdeväťročný rodák z Cardiffu sa postaral o všetky tri zásahy "bieleho baletu", keď skóroval v rozpätí 44. až 55. min. Bale sa stal iba tretím hráčom v dejinách MS klubov s hetrikom na konte. Predtým sa to podarilo Uruguajčanovi Luísovi Suárezovi a Portugalčanovi Cristianovi Ronaldovi.

Najťažšia je kvalifikácia

"MS klubov sú fantastický turnaj, pretože kvalifikovať sa naň je jedna z najťažších vecí," uviedol Bale podľa oficiálneho webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Bronzový medailista z ME 2016 vo Francúzsku je pri streleckej chuti. V ostatných piatich zápasoch skóroval päťkrát.

"Najdôležitejšie sú víťazstvá nášho mužstva. Ak budeme vyhrávať, nezáleží na to, kto dá koľko gólov. Naším cieľom bol postup do finále, teraz túžime zdvihnúť nad hlavy trofej pre víťaza," doplnil Bale, ktorý dosiahol hetrik po bezmála troch rokoch. V januári 2016 skóroval trikrát v zápase španielskej La Ligy proti Deportivu La Coruňa (5:0).

Premiéru na lavičke "Los Blancos" vtedy zažil úspešný kouč Zinedine Zidane, ktorý mužstvo napokon priviedol k trom prvenstvám v Lige majstrov či dvom triumfom na klubovom svetovom šampionáte.

Môžu získať jubilejnú desiatu trofej

"Kašima vôbec nebola ľahký súper, hlavne na začiatku stretnutia. Vedeli sme však, ako dostať zápas pod našu kontrolu, využili sme šance a získali pekné víťazstvo," poznamenal po skončení dueli krídelník španielskeho mužstva Lucas Vázquez.

Real Madrid sa v sobotňajšom finále stretne s domácim zástupcom - tímom Al-Ain. Niekdajší zamestnávateľ slovenského reprezentanta Miroslava Stocha (2014/2015) v semifinále prekvapivo prešiel cez argentínsky River Plate (2:2, 5:4 na strely zo značky pokutového kopu, pozn.). Ak Madridčania zvíťazia, dosiahnu jubilejnú desiatu trofej v priebehu necelých troch rokov.

"Real Madrid chce vždy vyhrať každé finále. Pre tento tím je to odmena. Radi by sme opäť potešili našich fanúšikov a k trom triumfom po sebe v LM pridali aj tretie víťazstvo na MS klubov. Bolo by to skvelé pre nás všetkých, hráčov, trénerov, zamestnancov klubu aj fanúšikov," skonštatoval na webe denníka AS madridský kouč Santiago Solari.

