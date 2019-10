Video: Djokovič stratil so Shapovalovom prvý set, ale postup na Australian Open si postrážil

MELBOURNE 19. januára (WebNoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do osemfinále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

V sobotňajšom súboji 3. kola si najvyššie nasadený Djokovič poradil s turnajovou dvadsaťpäťkou Kanaďanom Denisom Shapovalovaom 6:3, 6:4, 4:6, 6:0. V súboji o postup do štvrťfinále ho čaká turnajová pätnástka Rus Daniil Medvedev, s ktorým má pozitívnu bilanciu vo vzájomných zápasoch (2:0).

Rozhodla desiata hra

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu Djokovič viedol v prvom sete už 4:1, Shapovalov dokázal znížiť na 3:4. Srb však za stavu 5:3 na príjme premenil druhý setbal a získal prvé dejstvo vo svoj prospech. O osude druhého setu rozhodla desiata hra, v ktorej Kanaďan stratil svoje podanie a pustil Djokoviča do vedenia 2:0 na sety.

Úvod tretieho dejstva patril Srbovi. Viedol už 4:1, keď sa karta karta obrátila a nasledujúcich 5 gemov získal Shapovalov a ukoristil tretí set pre seba v pomere 6:4. Djokovič sa zdravo nahneval, vo štvrtom dejstve uštedril svojmu súperovi nepopulárneho kanára a tešil sa z postupu do osemfinále.

"Denis odohral skvelý zápas. V závere tretieho setu som urobil niekoľko nevynútených chýb a to ho vrátilo do stretnutia. Ukázal svoju kvalitu. Určite je jedným z hráčov, o ktorom budeme v budúcnosti ešte veľa počuť. Denis patrí k skupine hráčov na čele so Alexandrom Zverevom, ktorý napriek tomu, že má iba 21 rokov, patrí už k svetovej špičke. Je skvelé sledovať, s akým sebavedomím nastupujú mladí hráči na zápasy. Rozhodne majú môj rešpekt," uviedol Djokovič v rozhovore po stretnutí.

Šampión Austrálie

Štrnásťnásobný grandslamový víťaz Djokovič je šampiónom Austrálie z rokov 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 a 2016 a túži po historicky rekordnom siedmom titule. Okrem Srba majú na konte po šesť singlových titulov z Melbourne Parku aj legendy - Švajčiar Roger Federer a Austrálčan Roy Emerson.

Tridsaťjedenročný Djokovič aktuálne hrá v hlavnej súťaži jediného grandslamového turnaja na južnej pologuli po pätnásty raz. V rokoch 2008 - 2016 predviedol sériu deviatich minimálne štvrťfinálových účasti vrátane šiestich titulov. Vlani sa lúčil v osemfinále, keď nebol v ideálnej forme, po prehre s Kórejčanom Čchungom.

"S Arénou Roda Lavera v Melbourne prežívam dlhodobý milostný vzťah a verím, že to tak zostane čo najdlhšie," povedal Novak Djokovič ešte po svojom šiestom triumfe na AO v roku 2016.

Australian Open - dvojhra mužov - 3. kolo Novak Djokovič (Srb.-1) - Denis Shapovalov (Kan.-25) 6:3, 6:4, 4:6, 6:0

