Video: Djokovič postúpil do semifinále Australian Open, Nišikori musel zápas skrečovať

MELBOURNE 23. januára (WebNoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič doplnil kvarteto semifinalistov dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (14. - 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD).

Turnajová a svetová jednotka Djokovič viedla v stredajšom štvrťfinále 6:1, 4:1, keď jeho súper, nasadená osmička, Japonec Kei Nišikori stretnutie pre svalové problémy skrečoval.

"S Keiom máme za sebou niekoľko skvelých zápasov, verím, že bude rýchlo naspäť a že to nebude nič vážne," uviedol Novak Djokovič k odstúpeniu svojho štvrťfinálového súpera a ďalej pokračoval v uvoľnenejšom tóne: "Ani ja nie som celkom v poriadku. Lekár mi povedal, aby som netrávil veľa času na kurte, tak sa o to snažím."

Na semifinále sa teší

Djokovič dostal aj otázku, prečo sa mu v Austrálii tak výnimočne darí. "Je to kombinácia niekoľkých faktorov - najmä kvalitná príprava, veľká motivácia na prvom veľkom turnaji v sezóne. A na miestnych fanúšikov sa nedá len tak zabudnúť. Teším sa na semifinále proti Pouillemu. Pamätám si, ako v New Yorku zdolal Rafu Nadala, na grandslamových turnajoch dokáže zo seba dostať to najlepšie. Musím si dať pozor."

Tridsaťjedenročného Djokoviča čaká v súboji o postup do finále prekvapenie turnaja Francúz Lucas Pouille, ktorý v stredu zdolala Milosa Raonica z Kanady 7:6 (4), 6:3, 6:7 (2), 6:4. Pre oboch to bude premiérový vzájomný duel. Srb v šiestich doterajších semifinálových účastiach v Melbourne ani raz nezaváhal a vždy nakoniec dokráčal po titul. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Španiel Rafael Nadal a Stefanos Tsitsipas z Grécka.

Môže získať rekordný titul

Štrnásťnásobný grandslamový víťaz Djokovič je šampiónom Austrálie z rokov 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 a 2016 a túži po historicky rekordnom siedmom titule. Okrem Srba majú na konte po šesť singlových titulov z Melbourne Parku aj legendy - Švajčiar Roger Federer a Austrálčan Roy Emerson.

Tridsaťjedenročný Djokovič aktuálne hrá v hlavnej súťaži jediného grandslamového turnaja na južnej pologuli po pätnásty raz. V rokoch 2008 - 2016 predviedol sériu deviatich minimálne štvrťfinálových účasti vrátane šiestich titulov. Vlani sa lúčil v osemfinále, keď nebol v ideálnej forme, po prehre s Kórejčanom Čchungom.

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu aktuálne po tridsiaty štvrtý raz postúpil do semifinále na niektorom z turnajov "veľkej štvorky".

Australian Open - dvojhra mužov - štvrťfinále Novak Djokovič (Srb.-1) - Kei Nišikori (Jap.-8) 6:1, 4:1 - skreč, Nišikori odstúpil pre svalové problémy





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

