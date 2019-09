Video: Djokovič a Del Potro zabojujú o titul vo finále US Open, Nadal pre bolesť nedohral

NEW YORK 8. septembra (WebNoviny.sk) - Argentínčan Juan Martín Del Potro a Srb Novak Djokovič sú finalistami dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V piatkových súbojoch semifinále najprv Del Potro nasadený ako tretí vyťažil zo skreču obhajcu titulu Španiela Rafaela Nadala, svetová jednotka odstúpila zo stretnutia pre bolesti v pravom kolene po dvoch hodinách a dvoch odohratých setoch za stavu 6:7 (3), 2:6. V nočnom súboji si turnajová šestka Novak Djokovič hladko poradila s Japoncom Keiom Nišikorim (21.) za 2:23 h 6:3, 6:4, 6:2. Djokovič zdolal Nišikoriho štrnástykrát v sérii a celkovo má proti nemu skvostnú bilanciu 15-2.

Djokovič môže pridať tretí titul

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu Djokovič sa predstaví po ôsmy raz vo finále na "betóne" vo Flushing Meadows a môže pridať tretí titul po rokoch 2011 a 2015. Zatiaľ naposledy vo finále pred dvoma rokmi Djokovič nestačil na Švajčiara Stana Wawrinku. Vlani pre zranenie 31-ročný Belehradčan v New Yorku chýbal, ale s touto výnimkou ťahá od roku 2007 parádnu sériu minimálne účasti v semifinále. Pre 29-ročného Del Potra to bude druhé finále v NY. Vlaňajší semifinalista turnaj v USTA Billie Jean King National Center ovládol v roku 2009 ešte ako 20-ročný.

Del Potro po svojom triumfe na US Open zažil v tenise toľko zdravotných komplikácií najmä so zápästím, že vo februári 2016 padol na 1045. miesto v rebríčku ATP a premýšľal o ukončení kariéry. Napokon to však takmer dvojmetrový hráč prezývaný aj "Veža z Tandilu" nevzdal a momentálne prežíva vrchol akoby druhej kariéry. V rebríčku je na svojom maxime 3. mieste a po 9 rokoch zabojuje vo finále opäť o grandslamový titul.

"Nemôžem uveriť, že sa mi naskytla ďalšia finálová šanca a práve na mojom obľúbenom grandslame. Veľakrát som sa musel prehrýzť náročnými situáciami, kým som sa dostal do tohto momentu svojej kariéry. Ak zvíťazím aj vo finále, bude to skvelé. Ak prehrám, rovnako budem šťastný z toho, že mám za sebou výborný turnaj," uviedol Juan Martín Del Potro na tlačovej konferencii po zápase.

Nadalova bolesť bola privysoká

"Nikdy nie je pre mňa jednoduché vzdať zápas pred premeneným mečbalom súpera. Bojoval som, kým to išlo. V istom momente som však musel urobiť rozhodnutie, bolesť bola privysoká," skonštatoval Rafael Nadal na margo svojho predčasného konca v semifinále.

"Nemrzí ma, že som nepostúpil do finále, ale to, že som o postup nemohol zabojovať. Počas celej kariéry sa borím s podobnými problémami, o veľa príležitostí na dobré výsledky som prišiel týmto spôsobom, ale veľa som toho aj vyhral. Napriek všetkým zdravotným komplikáciám som stále tu a pripravený bojovať o ďalšie tituly aj ako 32-ročný. A to si mnohí mysleli, že vzhľadom na môj štýl hry budem mať krátku kariéru," doplnil 17-násobný grandslamový šampión Nadal na webe usopen.org.

US Open - Dvojhra mužov- semifinále Juan Martín Del Potro (Arg.-3) - Rafael Nadal (Šp.-3) 7:6 (3), 6:2 - skreč, Nadal odstúpil pre zranenie kolena Novak Djokovič (Srb.-6) - Kei Nišikori (Jap.-21) 6:3, 6:4, 6:2

