Video: Daňo skóroval v príprave na novú sezónu NHL, z triumfu svojho tímu sa tešil aj Tatar

NEW YORK 18. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský útočník Marko Daňo prispel gólom k víťazstvu Winnipegu nad Minnesotou 2:1 v pondelkovom prípravnom súboji pred novou sezónou Národnej hokejovej ligy (NHL).

O triumfe Jets rozhodol Morrow

Daňo v 14. min vyťažil z individuálnej akcie Brendana Lemieuxa a odrazený puk ľahko dostal za chrbát brankára Andrewa Hammonda.





Hostia neskôr vyrovnali Mattom Hendricksom, ale o víťazstve Winnipegu rozhodol v 52. min Joe Morrow. "Snažil som sa urobiť to, čo je poznávacím znamením mojej hry - zaviesť puk až do bránky. Puk sa tam odrazil a Daňo predviedol výbornú prácu, keď ho dostal do bránky," pochválil slovenského spoluhráča Brendan Lemieux.

Päťbodový Fiala, Dubé s hetrikom

V pondelok boli v hre aj ďalší dvaja slovenskí útočníci. Tomáš Tatar (Montreal) a Marián Studenič (New Jersey) si dokonca zahrali proti sebe. Tatar vo svojej premiére v tíme Canadiens dvakrát vystrelil, iba 19-ročný Studenič raz, ale súperových brankárov neprekonali. Montreal na domácom ľade zdolal New Jersey 3:1.

Súboj Florida - Nashville (3:5) priniesol tri pozoruhodné multizápisy do produktivity v podaní útočníkov Predators. Švéd Filip Forsberg dosiahol hetrik s jednou asistenciou. Švajčiar Kevin Fiala ku gólu pridal štyri asistencie a Kanaďan Ryan Johansen sa blysol gólom a troma asistenciami.

Hetrikom sa prezentoval aj mladý útočník Calgary Dillon Dubé proti Edmontonu, Oilers však zdolali Flames 7:4. Vo víťaznom tíme strelil dva góly a pridal asistenciu 19-ročný Kailer Yamamoto.

NHL – prípravné zápasy

Winnipeg - Minnesota 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Marko Daňo (Winnipeg) odohral 9:48 min, 1 gól, 2 strely, 2 "hity", 1 plusový bod

Columbus - Buffalo 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Florida - Nashville 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

New Jersey - New York Rangers 3:4 po predĺž. (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)

Montreal - New Jersey 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:43 min, 2 strely, 2 "hity" - Marián Studenič (New Jersey) odohral 17:14 min, 1 strela, 1 "hit"

Winnipeg - Minnesota 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Calgary - Edmonton 4:7 (1:2, 2:1, 1:4)

