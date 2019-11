Video: Daňo sa v NHL prvýkrát pobil, Marinčin nazbieral dva plusové body pri výhre Toronta

DENVER 25. októbra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Colorada so slovenským útočníkom Markom Daňom v zostave pred vlastnými fanúšikmi nestačili na Tampu Bay 0:1 v stredajšom stretnutí NHL. Dvadsaťtriročný krídelník Daňo odohal 6:36 min, počas ktorých stihol rozdať 5 "hitov".

O triumfe "bleskov" rozhodol Kučerov

Okrem toho absolvoval aj prvú bitku v NHL, v druhej tretine si to rozdal s Yannim Gourdem. Za pästiarsku vložku inkasovali obaja bitkári trest na 5 minút. Jediný gól zápasu strelil v 47. min v presilovej hre hviezdny útočník Tampy Bay Nikita Kučerov.

Brankár Lightning Andrej Vasilevskij zastavil 23 striel súpera a dosiahol 13. čisté konto v NHL, prvé v aktuálnom ročníku. Colorado prehralo v riadnom hracom čase iba druhýkrát v sezóne 2018/2019 a jeho útočníci Nathan MacKinnon a Mikko Rantanen zastavili svoje bodové série na čísle 9.

Kapanen prvou hviezdou zápasu

Martin Marinčin odohral takmer 14 minút a prispel k triumfu Toronta na ľade Winnipegu 4:2. Slovenský bek si pripísal do štatistík dva plusové body a zablokoval jednu strelu súpera. Maple Leafs triumfovali po dvoch nezdaroch.

Za prvú hviezdu stretnutia vyhlásili 22-ročného útočníka hostí Kasperiho Kapanena, ktorý otvoril skóre v 15. min. Darilo sa dánskemu brankárovi Toronta Frederikovi Andersenovi, prezentoval sa 38 úspešnými zákrokmi, z toho 20 dosiahol v tretej tretine.

"Takéto situácie mužstvo väčšinou nakopnú správnym smerom. Skórovali sme krátko po ich zásahu v presilovke a znovu sme sa dostali do dvojgólového vedenia. To súpera spomalilo a nás upokojilo," povedal podľa nhl.com 29-ročný Andersen. Jeho náprotivok Connor Hellebuyck mal o tri úspešné zákroky menej. "Je to jednoduché. Keď chceme byť úspešní, musíme hrať tvrdo a rýchlo. V ostatných dvoch zápasoch sme boli príliš statickí, všetko nám dlho trvalo a nevedeli sme sa dostať z obranného pásma. Teraz sme všetky úkony zrýchlili a vďaka tomu sme zvíťazili," zhodnotil tréner Toronta Mike Babcock.

Sumáre NHL

streda

New York Islanders - Florida 2:3 po predĺžení (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Góly: 19. B. Nelson (Josh Bailey), 32. Eberle (Barzal, A. Lee) - 43. Vatrano (Bjugstad, Ekblad), 51. Dadonov (Barkov, Weegar), 61. Hoffman (Yandle, Barkov)

Winnipeg - Toronto 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Góly: 45. Ehlers (Trouba, Wheeler), 47. Scheifele (Wheeler, Connor) - 15. Kapanen, 23. Ennis (Leivo), 32. Kadri (Co. Brown, N. Zajcev), 49. Tavares (Marner, P. Lindholm)

Martin Marinčin (Toronto) 13:56 min, +2, 1 zablokovaná strela

Colorado - Tampa Bay 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 47. Kučerov (Stamkos)

Marko Daňo (Colorado) 6:36 min, 5 trestných minút, 5 "hitov"

Vegas - Vancouver 2:3 po sam. nájazdoch (0:0, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 22. Pacioretty (Haula), 38. Reaves (Carrier, Bellemare) - 25. B. Horvat (L. Eriksson, Leipsic), 26. B. Horvat (Schaller, Stecher), rozhod. sam. nájazd: Markus Granlund

