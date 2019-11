Video: Danko vyhlásil termín parlamentných volieb a vyzval na férovú politickú súťaž

4.11.2019 (Webnoviny.sk) - Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020. V pondelok ich termín oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Andrej Danko vo videu zverejnenom na facebookovom profile NR SR. Danko zároveň vyzval všetkých politických lídrov na férovú politickú súťaž.

Kampaň sa začína v utorok

Politická kampaň sa oficiálne začína v utorok. Predseda parlamentu vo videu vyzval občanov, aby sa zaujímali o budúcnosť Slovenska a volili zodpovedne.

„Váš hlas rozhodne o tom, akú pozíciu bude mať Slovensko v nadchádzajúcich štyroch rokoch. Prosím, nedovoľte, aby váš hlas vo voľbách 29. februára 2020 prepadol,“ dodal šéf parlamentu. Budúcoročné parlamentné voľby budú v poradí ôsme po vzniku samostatného Slovenska. Voliči budú môcť odovzdať svoj hlas vybranej politickej strane alebo koalícii od 7:00 do 22:00.

Lehota pre starostov a primátorov

Danko zároveň určil lehotu pre starostov obcí a primátorov miest na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností. Dátum stanovil na 29. november.

Šéf parlamentu vyslovil želanie, aby starostovia a primátori pri určovaní volebných miestností prihliadali v prvom rade na záujem voličov a dostupnosť volebných miestností aj pre občanov so zdravotným znevýhodnením.





Politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidačné listiny budú zaregistrované, určil lehotu na delegovanie člena a náhradníka do okresnej a do okrskovej komisie do 8. januára 2020.





