Video: Dáni sú úplne inde. Chcú zrušiť rušnú cestu a postaviť tam park

Zatiaľ čo my Slováci bojujeme o parkovacie miesta a nové obchvaty, Dáni chcú jednu z frekventovaných ciest v centre hlavného mesta zrušiť a namiesto nej zriadiť park, ktorý má slúžiť len chodcom a cyklistom. Informoval o tom server Newsy Today.

Kodaňskí mestskí plánovači pred pár týždňami predstavili návrh „rekreačného priestoru“ s rozlohou 10 400 metrov štvorcových pred zábavným a kultúrnym parkom Tivoli a priľahlým Radničným námestím v Kodani.

Tento návrh by v praxi znamenal zatvorenie premávky po v súčasnosti rušnej ulici Vesterbrogade medzi centrálnymi cestami H.C. Andersens Boulevard a Bernstorffsgade, v blízkosti Radničného námestia a Hlavnej stanice.

Hustú dopravu pred vchodom do Tivoli by nahradili stromy a tráva. Doprava do centra má byť stále možná, ale po iných trasách.









Projekt čakajú už len konečné úpravy a schválenie obcou a Kodaňskou samosprávou. S veľkou pravdepodobnosťou ale bude uskutočnený, čomu naznačuje i pozitívny postoj samotného primátora Kodane Franka Jensena Ritzaua: „Nikdy nehovorím „nie“ ďalším stromom v Kodani“.

