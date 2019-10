Video: Dáni sa rozhodli presunúť 120-ročný maják, pre pobrežnú eróziu mu hrozil zánik

22.10.2019 (Webnoviny.sk) - Dáni sa v utorok snažia presunúť 120-ročný maják na severozápade krajiny asi 80 metrov od pobrežia, ktoré narúša Severné more. Keď sa 23 metrov vysoký maják Rubjerg Knude v roku 1900 po prvý raz rozsvietil, nachádzal sa zhruba 200 metrov od mora. V súčasnosti je to už len asi šesť metrov. Pobrežná erózia je v oblasti veľkým problémom.

Dnes už nefunkčná stavba váži asi tisíc ton a nachádza sa na vrchu útesu, 60 metrov nad hladinou mora. Ako povedal starosta mesta Hjorring Arne Boelt, "veľa vecí by sa mohlo pokaziť", ale "stojí za to riskovať". Alternatívou by bolo zbúranie stavby.

Presúvanie majáku po koľajach zaberie podľa odhadov desať hodín. Postupujú pritom rýchlosťou asi osem metrov za hodinu. Maják ležiaci na piesočnom pobreží Jutského polostrova je obľúbeným turistickým cieľom, ktorý každoročne priláka viac než 250-tisíc návštevníkov.

