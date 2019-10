Video: Colorado má prvú prehru v novej sezóne NHL, Crosby strelil 450. gól a Pánik sa zranil

17.10.2019 (Webnoviny.sk) - V šiestich stredajších zápasoch NHL sa predstavili traja slovenskí hokejisti. Nebodoval ani jeden z nich, víťazstva sa dočkali útočníci Richard Pánik a Tomáš Jurčo.

Pánikov Washington zdolal Toronto s obrancom Martinom Marinčinom 4:3, ale slovenský krídelník nedohral zápas pre zranenie v hornej časti tela. Edmonton s Jurčom v zostave si poradil s Philadelphiou 6:3.

Kritický tréner Bednar

Padol aj posledný dosiaľ nedobytný hrad. Hokejisti Colorada síce v Pittsburghu bodovali, ale prehrali 2:3 po predĺžení. Zatiaľ čo hráči Avalanche nepridali šieste víťazstvo v úvode súťažného ročníka, Penguins zabrali naplno štvrtýkrát v sérii.

Ich kapitán Sidney Crosby bodoval vo všetkých siedmich zápasoch novej sezóny, aktuálne už má na konte 12 bodov za 4 góly a 8 asistencií. Proti Coloradu strelil v 950. zápase NHL kariéry 450. gól. Víťazný zásah Penguins prišiel až v predĺžení zásluhou Brandona Taneva, dokonca v oslabení. A to v zostave Pittsburghu aktuálne chýba päť zranených útočníkov na čele s Jevgenijom Malkinom.

"Pracujeme tímovo, nikto sa nepozerá na vlastné záujmy. Naša snaha a pracovná morálka fungujú. Ak to tak nie je, vtedy sme akoby úplne iný tím," uviedol Sidney Crosby na webe NHL. "Nepáčilo sa mi, ako sme dnes hrali. Tak maximálne prvých päť minút. Potom prišli naše vylúčenia a Pittsbughu sme to uľahčili. Dnes sme nehrali dosť dobre na to, aby sme zvíťazili na ľade súpera," kriticky zhodnotil Jared Bednar, tréner Colorada.

Carlson prekonal Gončara

Washington predviedol doma obrat proti Torontu a zvíťazil 4:3. V polovici prvej tretine viedli hostia 2:0, ale Čech Jakub Vrána ešte do konca prvej dvadsaťminútovky znížil na 1:2.

V druhej časti hry Capitals strelili tri góly v rozpätí 78 sekúnd, keď sa predviedli ich hviezdni hráči Jevgenij Kuznecov, Nicklas Bäckström a John Carlson.

Ofenzívny obranca Carlson sa v zápase blysol gólom a dvoma asistenciami a v tejto sezóne už má na konte 11 bodov (3+8). Celkovo v historickej tabuľke hráčov Capitals sa so 417 bodmi dostal medzi obrancami na štvrté miesto pred Sergeja Gončara.

"Mal som dnes šťastie, že ja a moji spoluhráči práve strieľame góly a darí sa nám. Predvádzame dobrú hru," povedal Carlson. Maple Leafs neskôr už len znížili Johnon Tavaresom na 3:4.

Pánik s dvoma mínuskami

Vo víťaznom tíme odohral útočník Richard Pánik iba 7:52 min s bilanciou 2 strely a 2 mínusové body. Z ľadu musel nútene odísť do šatne už v priebehu druhej tretiny po zrážke so švajčiarskom spoluhráčom Jonasom Siegenthalerom.

Podľa portálu NHL sú obaja predbežne vedení so zranením v hornej časti tela. Stále platí, že Pánik naďalej čaká na prvý bod v sezóne. V zdolanom mužstve hral aj obranca Martin Marinčin. Z 11:32 min na ľade strávil 2:35 min v oslabení a zablokoval tri strely súperových hráčov.

"Nebol som znepokojený, keď sme prehrávali 0:2. Žiadna panika, zostali sme v zápase a pomaly striedanie za striedaním sme budovali svoju hru. Bola len otázka času, kedy to príde," rád skonštatoval tréner Washingtonu Todd Reirden.

Výsledky - NHL

streda

Pittsburgh - Colorado 3:2 po predĺž. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Washington - Toronto 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

* Richard Pánik (Washington) odohral 7:52 min, 2 strely, 2 mínusové body

* Martin Marinčin (Toronto) odohral 11:32 min, 3 zablokované strely, 1 mínusový bod

Columbus - Dallas 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Edmonton - Philadelphia 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

* Tomáš Jurčo (Edmonton) odohral 7:54 min, 1 strela, 1 "hit"

Anaheim - Buffalo 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

San Jose - Carolina 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)





