Video: Chelsea triumfovala aj bez brankárskej jednotky, podľa Sarriho musel pykať za svoju chybu

LONDÝN 28. februára (WebNoviny.sk) - Tréner futbalistov FC Chelsea Maurizio Sarri v stredu ukázal, že si v klube vie vydobyť autoritu.

Nedorozumenie s brankárskou jednotkou tímu Kepom Arrizabalagom, ktorý v nedeľňajšom finálovom zápase anglického Ligového pohára 2018/2019 proti Manchestru City odmietol striedanie, vyriešil elegantným spôsobom.

Za chyby sa platí

V stredajšom zápase 28. kola Premier League s Tottenhamom Hotspur (2:0) posadil mladého Španiela na lavičku náhradníkov. Šesťdesiatročný taliansky lodivod mu tým chcel ukázať, že za chyby sa jednoducho platí.

"Kepa urobil veľkú chybu a musel za ňu zaplatiť. Je to zároveň odkaz pre všetkých v tíme. V mužstve máme 25 hráčov, ktorí musia držať pohromade," vyhlásil Sarri na pozápasovej tlačovej konferencii.

Napriek tomu zdôraznil, že Arrizabalaga zostáva brankárskou jednotkou "The Blues". "Nezatratíme ho. Mladý človek robí aj chyby, je to bežné," doplnil tréner tímu zo Stamford Bridge.

Posmešky od fanúšikov

Španiela Arrizabalagu medzi tromi žrďami zastúpil Willy Caballero, ktorý však v domácom prostredí nemal veľa práce. "Spurs" nevystrelili do priestoru bránky počas deväťdesiatich minút ani raz, čo sa im v najvyššej anglickej súťaži stalo prvý raz od roku 2013.

Aj vďaka tomu Chelsea prerušila sériu dvoch zápasov bez víťazstva v sérii, pre hostí to naopak bola druhá prehra po sebe. Hráči súpera si od domácich priaznivcov museli vypočuť posmešok "its happening again" (stáva sa to znovu, pozn.). Narážali tým na fakt, že Tottenham nevyhral ligovú trofej od roku 1961.

"Nebojím sa a určite to nevnímam dramaticky," zhodnotil tréner "kohútov" Mauricio Pochettino, ktorého zverenci sa po 28 odohraných zápasoch nachádzajú na 3. mieste. Na konte majú 60 bodov a deväťbodové manko na vedúci FC Liverpool. Šiesta Chelsea má na konte 53 bodov a stretnutie k dobru.





